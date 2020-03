Oppo Reno Ace 2, suite du téléphone à chargement le plus rapide, arrive le mois prochain

L’Oppo Reno Ace était le smartphone le plus rapide à charger lors de sa sortie à la fin de l’année dernière, et il est toujours à l’avant-garde aujourd’hui. Maintenant, à peine six mois plus tard, il semble qu’une suite arrive.

Le vice-président d’Oppo, Brian Shen, a confirmé l’existence de l’Oppo Reno Ace 2 sur Weibo aujourd’hui, ajoutant qu’il arrivera en avril. L’étrange traduction automatique semble également suggérer que le téléphone pourrait ne pas être aussi lourd que ses camarades de table. Découvrez une capture d’écran ci-dessous.

Weibo / Brian Shen

La nouvelle intervient également alors qu’un téléphone Oppo (numéro de modèle PDHM00) se balance sur le site de certification 3C, comme l’a repéré MySmartPrice. Le téléphone est répertorié comme ayant une charge de 65 W et une connectivité 5G. Le premier en particulier correspondrait à la vitesse de charge de la série Reno Ace, Oppo Find X2, Realme X50 Pro et Black Shark 3 Pro, ce qui suggère qu’il s’agit d’un produit phare.

J’espère que l’Oppo Reno Ace 2 reprend là où l’ancien s’était arrêté – pas qu’il reste beaucoup à améliorer. Notre propre Eric Zeman a fait l’éloge de l’appareil dans son examen Oppo Reno Ace, soulignant le prix de ~ 500 $, l’écran 90Hz, la caméra arrière quad et la charge ultra-rapide comme quelques points forts.

En disant cela, Eric a également déploré le manque de charge sans fil, un ColorOS «gonflé» et l’absence d’une cote IP significative. Mais certains de ces inconvénients pourraient être plus que pardonnables si Oppo pouvait à nouveau proposer un prix compétitif.

Qu’aimeriez-vous voir de l’Oppo Reno Ace 2? Donnez-nous votre liste de souhaits dans les commentaires ci-dessous!