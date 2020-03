Oprah parle de COVID-19 dans la nouvelle série Apple TV +, aucun abonnement requis

Apple a lancé “Oprah Talks COVID-19”, une nouvelle série gratuite Apple TV + où Oprah organise des discussions à distance avec les dirigeants et les personnes personnellement touchées par COVID-19.

La série, annoncée pour la première fois sur Twitter par Oprah, examine la grande quantité de stress et d’incertitude que certains peuvent avoir au milieu de la crise COVID-19 en cours. À la suite de discussions à distance, le but de la série est d’aider à générer de l’espoir et de la perspicacité parmi les téléspectateurs en période de difficultés. La prémisse de l’émission se lit comme suit:

Comment pouvons-nous traverser consciemment une crise tout en nous tenant à nous-mêmes et à notre humanité? Dans la série, Oprah a des conversations à distance avec des experts et des gens ordinaires pour fournir un aperçu, un sens et des conseils tangibles à l’esprit humain.

Le premier épisode présente une discussion à distance entre Oprah avec l’acteur Idris Elba et sa femme, Sabrina Dhowre. Elba a récemment été testée positive pour COVID-19 et reste en isolement avec sa famille.

“Oprah Talks COVID-19” peut maintenant être diffusé gratuitement sans abonnement Apple TV +.

LeApple TV‌ + est disponible via l’application ‌Apple TV‌ sur iPhone, iPad, ‌Apple TV‌, Mac, Roku, Amazon Fire TV et certains téléviseurs intelligents de Samsung, LG, Sony et Vizio, ainsi qu’en ligne sur tv.apple.com . Le service de streaming coûte 4,99 $ par mois aux États-Unis, avec un essai gratuit de sept jours disponible.

