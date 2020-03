Oprah Winfrey examine comment les Latinos sont représentés dans les livres du ‘Club de lecture’ de cette semaine

L’épisode de cette semaine de l’émission Apple TV + “Oprah’s Book Club” présentera le livre controversé “American Dirt” avec l’auteur Jeanine Cummins invitée dans l’émission. Mais ce n’est pas une critique de livre ordinaire, avec trois critiques vocaux du livre également invités à participer.

Les auteurs Reyna Grande, Julissa Arce et Esther Cepeda participent également à ce qui devient une discussion plus importante que n’importe quel livre – comment les Latinos sont-ils dépeints?

Préparez-vous à diffuser UFC 248 en direct avec un abonnement ESPN +

Variety note que le spectacle est en fait composé de deux parties.

Dans la partie 1 de l’interview, Winfrey et Cummins seront rejoints par les auteurs Reyna Grande, Julissa Arce et Esther Cepeda, qui ont critiqué le livre, ainsi que d’autres membres de la communauté Latinx pour une discussion approfondie sur “American Dirt” et expériences réelles d’immigrants. Dans la deuxième partie de l’interview, Winfrey parle avec des gens de Latinx qui ont dit qu’ils se voyaient reflétés dans le roman de Cummins et partagent leurs idées sur l’expérience des immigrants.

“American Dirt” suit une mère et son fils alors qu’ils fuient la violence sexuelle pour tenter de se créer une vie meilleure aux États-Unis. Étant donné le climat d’immigration actuel aux États-Unis, cela allait toujours être un sujet controversé. Mais Winfrey était fermement convaincu que la discussion sur la façon dont les gens ont peur de l’art est importante.

“Si vous lisez le livre, vous avez sans aucun doute entendu parler de la controverse autour de lui”, a déclaré Winfrey. “J’ai entendu et compris les préoccupations et je voulais réunir de nombreuses voix pour participer à cette conversation parce que pendant 25 ans sur” The Oprah Show “, j’ai appris que c’est la seule façon, je pense, que nous pouvons réellement mieux nous comprendre.”

Contenu exclusif

Apple TV +

Contenu 100% exclusif pour le prix d’une tasse de café.

Avec TV +, vous pouvez regarder des émissions télévisées à gros budget bien produites par des réalisateurs célèbres et mettant en vedette des acteurs et actrices primés sur tous vos appareils Apple et avec jusqu’à six membres de votre groupe de partage familial.