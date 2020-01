Organisez et stockez vos fichiers dans le cloud avec Rethink

Beaucoup d’entre nous ont des fichiers partout et aucun moyen facile de les gérer et de les stocker tous. L’accord d’aujourd’hui est une solution – vous pouvez prendre 2 To de stockage cloud de Rethink Files pour seulement 0,41 $ par mois et sécurisez tout ensemble dans le cloud.

Repenser les fichiers est plus qu’un simple espace de stockage; c’est un hub pour tous vos types de fichiers. Vous pouvez tout gérer, de votre contenu Dropbox et pCloud à vos e-mails Outlook ou chats Slack et parcourir tout cela rapidement. Vous obtenez aperçus riches de centaines de types de documents.

Gardez tout synchronisé.

Vous pouvez rester au courant des fichiers dans de nombreuses applications, suivre les fichiers que vous envoyez et recevez et tout synchroniser.

Que vous soyez un drogué de film ou un audiophile, 2 To de stockage en nuage Rethink devraient être plus qu’assez d’espace pour tout ce que vous voulez. Tous vos fichiers et documents importants sont sécurisés avec Cryptage AES 256 bits.

Repenser les fichiers en un coup d’œil:

Obtenez 2 To de stockage crypté AES 256 bits sécurisé pour n’importe quel fichier.Gardez une trace des fichiers que vous envoyez et recevez.Accédez aux fichiers de toutes vos applications.Obtenez des aperçus riches pour plus de 100 types de fichiers différents.

Un abonnement à Rethink Files coûte généralement 15 $ par mois. Cependant, cette offre vous offre Plan décennal pour seulement 49 $, ce qui équivaut à seulement 41 cents par mois.

Découvrez à quel point la gestion de vos fichiers peut être simple via le widget ci-dessous.

49, 00 $

Repenser les fichiers Plan de stockage de 2 To sur 10 ans

Économisez 3068 $ .60

Achetez-le maintenant Repensez les fichiers Plan de stockage de 2 To sur 10 ans Achetez-le maintenant

Économisez 3068,60 $ 49,00 $

