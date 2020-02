O’Shea Jackson Jr. jouera désormais le rôle principal dans Apple TV + show ‘Swagger’

Apple TV + show “Swagger” a une nouvelle piste, avec O’Shea Jackson Jr. succédant à Winston Duke. Duke a été annoncé comme leader à la fin de 2019, mais il s’est maintenant écarté après avoir subi une blessure sur le plateau.

Il est remplacé par O’Shea Jackson Jr. selon un nouveau rapport Variety dans ce qui sera le premier rôle récurrent de l’acteur à la télévision.

“Swagger” est inspiré de la vie de la star du basket-ball Kevin Durrant et explore le monde du basket-ball pour les jeunes. Jackson est impatient de commencer, disant qu’il est “ravi d’être impliqué dans un projet aussi profond et percutant”.

“Je suis ravi de participer à un projet aussi profond et percutant qui représente la famille, explore le développement et la croissance de la jeunesse d’aujourd’hui, implique le jeu de basket-ball et, plus important encore, aborde les problèmes sociaux clés qui sont abordés tout au long de la série, “, a déclaré Jackson. “Swagger ‘est une opportunité d’explorer un nouveau personnage multidimensionnel sous la direction d’un réalisateur étonnant comme Reggie Rock et son équipe au quotidien.”

Aucun calendrier n’est disponible pour le moment où “Swagger” sera disponible pour diffuser sur Apple TV +, mais c’est déjà celui qui sera sur de nombreux radars, malgré la perte de l’acteur de “Black Panther”.

Apple TV + est disponible pour un abonnement de 4,99 $ par mois avec du contenu consultable sur iPhone, iPad, Mac, iPod touch et appareils Apple TV.