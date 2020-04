Où acheter des masques: ces détaillants sont votre meilleur pari

Source: Shutterstock

Je pense qu’il est sûr de dire que nous vivons actuellement à une époque incertaine. Les gens travaillent à la maison, les enfants ne sont pas scolarisés, et tout le monde est poussé à ce que tout le monde reste à la maison et ne sorte pas à l’extérieur sauf si c’est absolument nécessaire, et tout le monde essaie de savoir où acheter des masques.

Il est assez facile de rester en bonne santé et en sécurité dans le confort de votre propre maison, mais que devez-vous faire pour les moments où vous devez absolument partir pour faire l’épicerie, aller dîner ou obtenir votre ordonnance? Rester à au moins six pieds des autres et être attentif à ne pas toucher votre visage est probablement suffisant pour la plupart des gens, mais si vous avez un système immunitaire plus faible ou un autre état de santé sous-jacent qui vous rend plus vulnérable aux virus, ce n’est pas une mauvaise idée porter un masque pour sortir en public.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Un masque facial n’est pas une garantie à 100% que vous ne ramasserez pas de germes en en portant un, mais il peut agir comme une couche de protection supplémentaire pour ceux qui en ont le plus besoin.

Si vous vous demandez où acheter un masque facial mais que vous ne savez pas trop où chercher, voici une liste de quelques détaillants que nous vous recommandons de vérifier. De plus, assurez-vous de savoir où acheter du papier toilette, quels détaillants ont Lysol et où vous pouvez toujours trouver un désinfectant pour les mains afin d’avoir tous les éléments essentiels.

Amazon est la voie à suivre

À l’heure actuelle, Amazon semble être le meilleur endroit pour acheter des masques faciaux. L’inventaire change tout le temps, mais au moment de la publication, le géant de la vente au détail en ligne a plusieurs options disponibles. L’expédition est actuellement retardée jusqu’à la fin avril au plus tôt, mais il est toujours possible de l’obtenir plus tôt que ce qui est annoncé actuellement.

Vous pouvez acheter des masques faciaux à 30 ou 50 points pour seulement quelques dollars, et bien que ce ne soient pas les masques N95 les plus avancés, ils mettent une barrière supplémentaire entre vous et le monde extérieur.

Nous vous conseillons d’acheter plus tôt que tard sur Amazon si vous êtes intéressé, d’autant plus que toutes les autres options vous obligeront probablement à vous aventurer dans votre magasin local pour effectuer un achat. S’il est important de pouvoir commander quelque chose dans le confort de votre foyer, Amazon est notre meilleure recommandation.

Amazon

Les choses changent constamment avec l’inventaire médical, mais en ce moment, Amazon a quelques masques différents en stock à des prix très raisonnables.

Lowe’s a le choix entre plusieurs options

Vous ne pouvez généralement pas acheter dans les quincailleries, mais quand il s’agit d’acheter des masques faciaux, ils valent bien une visite. Lowe’s propose une large sélection de masques faciaux que vous pouvez acheter, mais au moins en ce moment, aucun d’entre eux n’est disponible en ligne.

Si vous habitez près de l’un des 2000 magasins Lowe’s disséminés dans le monde, nous vous recommandons de faire un voyage là-bas et de voir à quoi ressemble la disponibilité locale. Surtout si vous recherchez les masques N95 qui agissent également comme un respirateur, Lowe’s vaut bien le détour.

Lowe’s

L’inventaire en ligne peut être un non-go, mais si vous habitez près d’un Lowe’s, votre magasin local peut avoir encore quelques masques N95 disponibles à l’achat.

Vérifier le matériel Ace pour les masques N95

De même, Ace Hardware se retrouve dans une position identique. Les ventes en ligne sont actuellement inexistantes pour les masques faciaux, mais avec la situation des stocks changeant tout le temps, il vaut la peine de surveiller de près le site Web pour voir si / quand les choses changent.

Si vous vivez près d’un magasin Ace Hardware, cela vaut vraiment la peine d’y aller pour vérifier le stock local qui est disponible. Ace se concentre également sur les masques N95, ce qui en fait un excellent choix si vous avez besoin de cette protection supplémentaire.

Matériel Ace

Vivez près d’un matériel Ace? Cela vaut la peine d’aller dans votre magasin local et de voir s’il a des masques N95 en stock.

Vous pourriez avoir de la chance avec CVS

S’éloignant des quincailleries et se tournant maintenant vers les pharmacies, CVS est une ressource fantastique quand il s’agit de produits de santé / bien-être comme les masques faciaux. La pharmacie nationale n’a actuellement rien en stock pour sa boutique en ligne, mais encore une fois, vous aurez probablement plus de chance en visitant le CVS le plus proche en personne.

CVS propose plusieurs styles différents, y compris le style procédural doux et le style conique. Les deux servent le même objectif général, mais si votre CVS en a chacun, vous pouvez choisir celui qui vous semble le plus confortable.

CVS

S’il y a un CVS près de chez vous, allez-y et voyez à quoi ressemble l’inventaire du magasin. Sinon, gardez un œil sur l’inventaire en ligne pour (espérons-le) être réapprovisionné bientôt!

Cela vaut également la peine de vérifier Walgreens

Walgreens est une autre pharmacie à garder sur votre radar. C’est la même affaire ici, avec les achats en ligne de Walgreens pour les masques faciaux n’étant pas une option viable. Cependant, si vous vivez près d’un Walgreens (ce que vous faites très probablement), faites un voyage rapide là-bas et vous aurez probablement beaucoup plus de chance.

Walgreens vend également les deux types de masques faciaux, et si vous n’en trouvez aucun disponible lors de votre premier voyage, donnez-lui peut-être quelques jours, puis réessayez.

Walgreens

Walgreens n’a pas de masques faciaux à acheter en ligne, mais cela vaut la peine de faire un voyage dans celui le plus proche de chez vous pour voir à quoi ressemble son inventaire.

N’oubliez pas Dollar General

Enfin et surtout, n’oublions pas Dollar General. Dollar General vend tout, des ensembles LEGO à Cheerios, et quelque part entre les deux, il comprend également des masques faciaux. Plus précisément, Dollar General vend 10 masques à usage unique pour un peu plus d’un dollar. En d’autres termes, vous pouvez en acheter quelques-uns et avoir beaucoup à faire tout en dépensant à peine de l’argent.

Vous ne pouvez pas acheter ces masques en ligne, mais comme nous l’avons dit à plusieurs reprises maintenant, c’est une bonne idée de visiter votre dollar général local.

Dollar général

Dollar General possède certains des masques faciaux les plus abordables, en supposant que vous habitez près d’un des magasins de la société et qu’ils en ont encore disponibles.

L’inventaire des masques faciaux change tout le temps, alors revenez souvent avec vos magasins préférés pour voir ce qui se passe. Restez à la maison quand vous le pouvez et soyez en sécurité, amis!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.