Où acheter des masques en ligne pour le coronavirus – .

Il est conseillé à tout le monde de porter des masques faciaux à chaque fois qu’ils quittent la maison, et les masques faciaux les plus vendus d’Amazon sont de loin l’option la plus populaire.

Il existe de nombreux autres endroits pour acheter des masques faciaux en ce moment, et vous pouvez le faire en toute conscience en sachant que vous ne retirez pas les masques faciaux de qualité médicale aux médecins, infirmières et autres personnes en première ligne de la guerre contre le coronavirus nouveau.

Ici, nous parcourons cinq des meilleurs endroits pour acheter des masques en ligne en ce moment.

Pour le moment, le CDC recommande que tous les membres du public aux États-Unis portent un masque protecteur lorsqu’ils quittent la maison. Maintenant, avant de vous précipiter et de dépenser 20 $ ou plus pour un seul masque respiratoire N95 qui ne peut même pas être réutilisé, vous devez savoir que le CDC est NE PAS recommander aux gens de porter des masques de qualité médicale. Il y a toujours une pénurie massive de masques dans les hôpitaux et autres établissements de soins de santé à travers le pays, et vous ne devriez pas récompenser les vendeurs sans scrupules qui vendent de précieux N95 et des masques chirurgicaux au public.

Le simple fait est que vous n’avez pas besoin d’un masque facial de qualité médicale pour vous protéger, car vous ne passez pas des heures à la fois à traiter des patients atteints de coronavirus comme le font les médecins et les infirmières. Vous êtes intelligent, donc quand vous sortez, assurez-vous toujours de pratiquer la distanciation sociale et une bonne hygiène. Pour ces raisons, il existe une large gamme de masques faciaux qui vous fourniront une protection plus que suffisante lors de vos achats dans un supermarché ou lors de la réalisation d’autres sorties essentielles rapides hors de votre maison.

Les options préférées en ce moment parmi nos lecteurs sont le masque facial Jointown Safe Shield, qui ne coûte que 0,78 $ chacun, et le masque facial LeadPro 3 couches, qui ne coûte que 0,80 $. Des boîtes de 50 sont en stock et prêtes à être expédiées dès maintenant chez Amazon des deux marques, et ce sont les masques les plus vendus sur tout le site du détaillant. Si vous êtes à portée de main, vous pouvez également créer vos propres masques anti-coronavirus DIY rapidement et facilement en utilisant des matériaux que vous avez déjà dans votre maison. Si vous préférez simplement acheter des masques et que vous souhaitez certaines options en dehors des best-sellers dont nous venons de vous parler, vous trouverez cinq excellents endroits pour acheter des masques répertoriés ci-dessous.

Amazon

Rendez-vous sur cette page de masque facial sur le site d’Amazon et vous trouverez une large gamme de masques faciaux qui sont disponibles dès maintenant, y compris les best-sellers que nous avons mentionnés ci-dessus. Il existe un bon mélange de masques à 3 couches et de différents types de masques en tissu, et plusieurs des options les plus populaires sont prêtes à être expédiées bientôt et seront livrées dans une semaine.

Amazon fait main

Saviez-vous qu’Amazon a un ensemble comme Etsy plein de produits faits à la main? Il existe des tonnes de masques faciaux faits à la main sur Amazon et vous serez surpris de voir à quel point certaines options sont abordables.

Racines de Sun Lovin

Alors que Sun Lovin ’Roots est surtout connu pour ses vêtements pour femmes, le magasin a axé une grande partie de son activité sur les masques protecteurs. Vous trouverez une très large gamme de styles et d’imprimés, et le magasin fait don d’un masque pour trois achetés.

Armez les animaux

Arm the Animals est une autre marque qui ne fabrique pas normalement de masques faciaux, mais elle en fabrique beaucoup en ce moment. La boutique fera également don d’un masque facial aux hôpitaux de Californie pour chaque masque acheté.

Swaddle Designs

Enfin et surtout, Swaddle Designs a délaissé une partie de sa capacité de fabrication des produits pour bébés afin de proposer des masques faciaux. Les masques de l’entreprise s’adaptent très bien et ils sont faits d’un matériau confortable qui épouse le visage.

