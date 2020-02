Où acheter le Galaxy S20: meilleures offres et réductions en 2020

Source: Andrew Martonik / Android Central

Le dernier et le plus grand de Samsung – le Galaxy S20 – est arrivé. Il regorge de caractéristiques et de fonctionnalités impressionnantes, ce qui en fait l’un des téléphones les plus complets que vous puissiez acheter en 2020. Vous avez également de nombreuses options à choisir, avec Samsung offrant les S20, S20 + et S20 Ultra en même temps. .

Cependant, aussi attrayants que soient les nouveaux téléphones, ils vont vous coûter cher. Le Galaxy S20 de base a un prix de départ élevé de 1000 $, le S20 + fait monter les prix jusqu’à 1200 $, et vous paierez 1400 $ pour le privilège de posséder le S20 Ultra haut de gamme.

Si vous êtes intéressé à acheter un S20 pour vous-même mais que vous avez un choc sur les étiquettes de ces étiquettes de prix, n’ayez pas peur. Nous avons rassemblé toutes les meilleures offres et réductions sur le S20 pour vous montrer comment vous pouvez obtenir le dernier produit phare de Samsung sans vous ruiner totalement.

Samsung

En commençant par Samsung, sans doute le meilleur endroit pour acheter le S20, vous pouvez acheter les trois modèles du nouveau téléphone – le S20, S20 + et S20 Ultra.

Il existe plusieurs promotions différentes, dont la plus simple à obtenir est jusqu’à 200 $ en crédits à utiliser pour de futurs achats sur le site Web de Samsung. Précommandez simplement l’un des téléphones et vous obtiendrez de l’argent gratuit. La répartition est la suivante:

100 $ de crédit si vous pré-commandez le Galaxy S20

150 $ de crédit si vous pré-commandez le Galaxy S20 +

200 $ de crédit si vous pré-commandez le Galaxy S20 Ultra

Si vous avez un téléphone à échanger, les choses s’améliorent encore. Vous pouvez obtenir jusqu’à 700 $ de rabais lorsque vous échangez un téléphone et le crédit est offert instantanément au moment de l’achat. Voici quelques exemples de l’offre de Samsung:

Galaxy Note 10 – 700 $ de crédit

iPhone 11 Pro – 700 $ de crédit

Galaxy S10 – 600 $ de crédit

Pixel 4 – 600 $ de crédit

iPhone 11 – 600 $ de crédit

Galaxy S9 – 300 $ de crédit

Pixel 3a – 200 $ de crédit

Les précommandes commencent le 21 février et les ventes officielles commencent le 6 mars.

Samsung

Samsung facilite les économies sur un nouveau S20. Si vous achetez simplement le téléphone et rien de plus, vous pouvez obtenir jusqu’à 200 $ en crédits pour de futurs achats. Si vous avez un téléphone à échanger, vous pouvez potentiellement obtenir 700 $ de rabais sur votre achat.

Meilleur achat

Best Buy est le détaillant d’électronique incontournable pour beaucoup de gens aux États-Unis, et comme vous vous en doutez, il vend toute la gamme Galaxy S20 dans toute sa splendeur. Que vous souhaitiez acheter le S20 sur AT&T, Sprint, Verizon ou débloqué, Best Buy a ce qu’il vous faut.

Dès le départ, la précommande du S20 de Best Buy vous permettra d’obtenir jusqu’à 200 $ de crédits à utiliser sur le site Web de Samsung pour un futur achat. Pré-commandez simplement le téléphone et vous obtenez le crédit.

Si vous avez un téléphone à échanger, les économies commencent vraiment à s’accumuler. Après l’échange admissible et l’activation de votre nouveau téléphone, Best Buy annonce les prix suivants:

Galaxy S20 – 149,99 $ (6,24 $ / mois pendant 24 mois)

Galaxy S20 + – 349,99 $ (14,58 $ / mois pendant 24 mois)

Galaxy S20 Ultra – 549,99 $ (22,91 $ / mois pendant 24 mois)

C’est une économie de 850 $ pour chaque téléphone, ce qui n’est certainement pas quelque chose à se moquer.

Enfin, Best Buy est le seul endroit où vous pouvez obtenir le S20 dans une couleur Aura Blue exclusive.

Meilleur achat

Avec un peu de travail et de patience, vous pouvez économiser gros sur le S20 lorsque vous l’obtenez auprès de Best Buy. Après avoir échangé un téléphone éligible et activé correctement le S20, vous pouvez économiser jusqu’à 850 $ – sans parler du crédit Samsung de 200 $ offert avec votre précommande.

le club de Sam

Sam’s Club n’est peut-être pas le premier endroit auquel vous pensez lorsque vous achetez un nouveau téléphone, mais si vous êtes à la recherche d’un Galaxy S20, cela vaut vraiment la peine de le vérifier.

Vous pouvez obtenir les trois modèles du S20 au Sam’s Club, et les précommandes ouvriront le 12 février à 00 h 01 HE. Si vous passez votre précommande entre le 1er mars et le 23 mars à 23 h 59 HE, vous recevrez une carte-cadeau électronique Sam’s Club de 200 $.

Sam’s Club exige que vous obteniez le S20 sur un plan de versement avec AT&T, Verizon, Sprint ou un accord de deux ans avec U.S. Cellular, alors gardez cela à l’esprit. Vous devrez également vous assurer que l’achat est terminé entre le 6 mars et le 8 mars.

En plus de la carte eGift Sam’s Club de 200 $, la précommande d’un S20 vous permettra également d’obtenir jusqu’à 200 $ en crédits à utiliser sur le site Web de Samsung.

le club de Sam

Pour les acheteurs du Sam’s Club, vous pouvez obtenir jusqu’à 400 $ en argent gratuit lors de la précommande du S20 – y compris une carte eGift Sam’s Club de 200 $ et un crédit de 200 $ pour le site Web de Samsung.

AT&T

AT&T propose également toutes les versions du S20, donc si vous voulez le S20, S20 + ou S20 Ultra ordinaire, vous pouvez l’obtenir ici. En plus d’acheter les téléphones au prix de détail complet, AT&T offre également un financement de 30 mois avec 0% d’intérêt:

Galaxy S20 – 33,34 $ / mois pendant 30 mois

Galaxy S20 + – 40 $ / mois pendant 30 mois

Galaxy S20 Ultra – 46,67 $ / mois pendant 30 mois

Si vous vous abonnez à un nouveau plan AT&T Unlimited Extra ou AT&T Unlimited Elite, vous pourrez obtenir un Galaxy S20 gratuitement ou un Galaxy S20 + pour 200 $. En plus d’acheter le nouveau plan, vous devrez également transférer un numéro existant, acheter le téléphone avec un plan de versement et échanger un téléphone éligible. Ce sont quelques cerceaux à franchir, mais cela pourrait vous faire économiser beaucoup d’argent.

AT&T

Si vous pouvez sauter à travers tous les différents cerceaux d’AT & T, vous pourriez obtenir un Galaxy S20 gratuitement ou un S20 + pour 200 $. Sinon, ses plans de financement sur 30 mois ont des téléphones à partir de seulement 33,34 $ / mois.

Sprint

Sprint ne partage pas encore les prix ou les informations promotionnelles, mais le transporteur a confirmé qu’il offrirait les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra.

Les téléphones seront probablement offerts sur les plans de location Sprint Flex de 18 mois, en plus de vous permettre d’acheter les téléphones tout de suite.

À mesure que nous en apprendrons plus, nous mettrons à jour cela en conséquence.

Sprint

Sprint n’a pas encore partagé de détails sur ses offres promotionnelles, mais il a confirmé que vous pourrez acheter les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra.

T Mobile

T-Mobile, l’Un-Carrier préféré de tous, vendra tous les modèles de la famille S20. Cela inclut le Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra (vous connaissez maintenant la perceuse). Vous pouvez acheter les téléphones si vous le souhaitez, ou les financer sur une période de 24 mois tout en payant 0% d’intérêt.

Galaxy S20 – 0 $ d’acompte | 41,67 $ / mois pendant 24 mois

Galaxy S20 + – 150 $ d’acompte | 50 $ / mois pendant 24 mois

Galaxy S20 Ultra – 200 $ d’acompte | 58,24 $ / mois pendant 24 mois

T-Mobile n’a pas encore annoncé d’offres ou de promotions, mais nous devrions en savoir plus à ce sujet bientôt.

T Mobile

Vous pouvez acheter les trois versions du Galaxy S20 chez T-Mobile, et grâce à un financement de 24 mois avec un intérêt de 0%, posséder la dernière version de Samsung est assez abordable.

US Cellular

US Cellular n’est pas le plus grand opérateur, mais si vous comptez sur son service pour votre couverture sans fil, vous pouvez être assuré qu’il transporte toute la famille Galaxy S20. À ses prix de détail normaux, U.S. Cellular offrira les trois téléphones avec des plans de versement de 30 mois.

Galaxy S20 – 33,30 $ / mois pendant 30 mois

Galaxy S20 + – 36,63 $ / mois pendant 30 mois (128 Go) ou 44,99 $ / mois pendant 30 mois (512 Go)

Galaxy S20 Ultra – 43,30 $ / mois pendant 30 mois (128 Go) ou 53,33 $ / mois pendant 30 mois (512 Go)

Si vous êtes un nouveau client et que vous passez à U.S. Cellular avec un plan quotidien ou encore mieux illimité, vous pouvez retirer 500 $ sur le Galaxy S20, S20 + ou S20 Ultra. Si vous êtes un client existant, vous pouvez mettre à niveau votre téléphone vers l’un des modèles S20 et bénéficier d’une remise de 200 $.

En plus de l’argent gratuit, vous obtiendrez le même crédit Samsung jusqu’à 200 $ si vous pré-commandez entre le 21 février et le 5 mars.

US Cellular

Que vous soyez un client américain nouveau ou existant, vous pouvez réaliser de grandes économies sur le S20. Les nouveaux clients qui changent d’économiser 500 $, tandis que les clients existants économisent 200 $ sur le prix du S20, S20 + ou S20 Ultra.

Verizon

Verizon offre l’une des meilleures couvertures sans fil aux États-Unis, et il commencera officiellement les précommandes pour le S20 + et S20 Ultra le 21 février à 00h01 HE. Les ventes régulières commencent le 6 mars et les téléphones seront proposés en ligne et dans les magasins Verizon.

Le S20 + vous coûtera 49,99 $ / mois sur 24 mois, tandis que le S20 Ultra coûtera 58,33 $ / mois pendant 24 mois. Ces plans de paiement sont livrés avec un intérêt de 0%, donc au total, vous payez toujours le prix de détail normal de 1200 $ et 1400 $, respectivement.

Lors de la précommande du S20 + ou du S20 Ultra, Verizon vous donnera jusqu’à 200 $ en crédits à dépenser sur le site Web de Samsung.

Verizon

Nous nous attendons à ce que plus de promotions soient annoncées bientôt, mais en attendant, Verizon offre jusqu’à 200 $ en crédits Samsung lorsque vous précommandez le S20 + ou S20 Ultra.

Visible

Visible est un opérateur numérique qui utilise le réseau national de Verizon pour sa couverture, et il a également la famille Galaxy S20 à gagner.

Les ventes de la S20 chez Visible commencent le 6 mars, la S20 régulière recevant un prix promotionnel spécial de 984 $ et la S20 + à 1176 $. Visible vendra également le S20 Ultra, avec seulement 1392 $.

Vous pouvez vous inscrire à Visible pour seulement 40 $ / mois (taxes et frais inclus), ou créer un Party Pay (aka plan familial) et payer seulement 25 $ / mois par ligne pour quatre lignes de service.

Visible

Pour égaler ses tarifs de service mensuels abordables, Visible vend les Galaxy S20 et S20 + pour seulement 984 $ et 1176 $, respectivement. Si vous souhaitez passer au S20 Ultra, vous dépenserez 1392 $.

