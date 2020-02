Où acheter le Galaxy Z Flip: meilleures offres et réductions en 2020

Après avoir épaté le monde avec le Galaxy Fold en 2019, Samsung est revenu sur le marché des téléphones pliables avec le Galaxy Z Flip.

Comparé au Galaxy Fold, le Z Flip est très différent à plus d’un titre. Il est plus largement disponible à l’achat, a un prix inférieur et le facteur de forme est davantage axé sur un marché grand public que l’attrait quelque peu limité du Fold.

Vous aurez toujours besoin de dépenser beaucoup d’argent pour avoir votre propre Flip Z, mais avec un peu de fouille et de recherche, il est possible d’économiser de la monnaie. Voici les meilleures offres actuellement disponibles que vous devriez connaître!

Samsung

Comme prévu, vous pouvez acheter le Galaxy Z Flip directement sur le site Web de Samsung. Les deux couleurs – Mirror Purple et Mirror Black – sont disponibles, et vous avez la possibilité d’acheter le téléphone tout de suite ou d’obtenir un financement à taux d’intérêt de 0% avec des paiements mensuels. Compte tenu du prix du Z Flip, ce n’est peut-être pas une mauvaise idée.

Samsung a manqué de stock au début, probablement parce qu’il n’a fait qu’un petit nombre d’unités Galaxy Z, mais au 21 février, il y a du nouveau stock sur Samsung.com.

Meilleur achat

Passant à Best Buy, le détaillant d’électronique vend des variantes déverrouillées et AT&T du Z Flip. Tout comme Samsung, Best Buy propose le Z Flip en Mirror Purple et Mirror Black.

Si vous avez un téléphone éligible à échanger, Best Buy prélèvera jusqu’à 350 $ sur votre achat. Cela vous laisse encore 1 030 $ à couvrir, mais quelque chose vaut mieux que rien. Si vous achetez un modèle déverrouillé, vous pouvez économiser encore plus et retirer 50 $ de plus si vous l’activez le jour même de votre achat.

Best Buy vend le Galaxy Z Flip en ligne et en magasin, mais son stock est également assez limité pour le moment.

AT&T

AT&T est l’un des deux opérateurs avec lesquels Samsung s’est associé pour le Z Flip, et vous avez la possibilité d’acheter le téléphone directement ou sur un plan de versement AT&T. Cela répartit le coût du téléphone sur 30 mois, vous payant 46 $ / mois et ayant un intérêt de 0%. Pour un téléphone aussi cher que le Galaxy Z Flip, des options comme celle-ci sont géniales.

En dehors de cela, AT&T n’a pas d’offres ou de promotions notables pour accompagner le téléphone. Nous devons imaginer que cela change bientôt, et si / quand il le fait, nous serons sûrs de le mettre à jour en conséquence.

Sprint

Enfin et surtout, nous avons Sprint. Vous pouvez payer la totalité de 1 380 $ pour le Z Flip à l’avance, ou profiter du bail Sprint Flex. Avec cela, vous paierez 57,50 $ / mois pour louer le téléphone pendant 18 mois. Une fois le 18 mois écoulé, vous pouvez retourner le Z Flip et passer à un nouveau modèle. Sinon, vous avez la possibilité de l’acheter en remboursant le reste dû ou en acceptant six mois de paiement supplémentaires.

Sprint propose quelques promotions, dont 50% de réduction sur tout achat de Galaxy Watch si vous achetez le Z Flip. Compte tenu de la petite taille de l’écran de couverture du Z Flip, il s’agit d’un téléphone que vous voudrez utiliser avec une montre intelligente.

Le Z Flip est également éligible au programme Galaxy Forever de Sprint, qui vous permet de retourner et de mettre à niveau le téléphone à tout moment une fois que vous avez effectué un minimum de 12 paiements de location.