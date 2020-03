Où acheter un désinfectant pour les mains: ces détaillants ont toujours des stocks disponibles

Le désinfectant pour les mains est quelque chose que vous pouvez normalement entrer dans n’importe quel magasin et acheter, que vous ayez besoin d’une grande bouteille pour votre bureau ou d’une petite pour votre sac de voyage. À l’heure actuelle, l’offre est à un niveau record et il peut être assez difficile de la trouver. Les craintes et les inquiétudes concernant le coronavirus continuent de croître et de s’intensifier dans le monde, et l’approvisionnement en articles essentiels continue de diminuer en conséquence.

Où acheter un désinfectant pour les mains

Source: Shutterstock

En conséquence, non seulement l’offre est vraiment faible, mais les rares qui sont en stock ont ​​vu les prix augmenter de la part de vendeurs tiers qui les avalent et les revendent. Amazon a commencé à réprimer la flambée des prix, mais cela n’aide pas les problèmes d’approvisionnement. Le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le coronavirus une pandémie et les responsables de la santé préviennent que la situation ne fera qu’empirer au cours des prochains jours avant de s’améliorer.

Économisez gros avec ces offres d’ExpressVPN, PureVPN et plus

Il est conseillé de se laver les mains régulièrement avec du savon antibactérien pendant au moins 20 secondes, mais en plus, le désinfectant pour les mains est un excellent moyen de garder les germes sur vos mains lors de vos déplacements. Le Center for Disease Control and Prevention recommande d’utiliser un désinfectant à base d’alcool contenant au moins 60% d’alcool. L’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a également une liste de produits de nettoyage recommandés que vous devriez utiliser.

Où acheter du papier toilette: ces détaillants l’ont toujours en stock!

Le Coronavirus a un impact sur presque toutes les parties de notre vie quotidienne, des fournitures et des essentiels à la technologie, et même à l’industrie du jeu en ce moment. Avec des fournitures à un niveau record, vous vous demandez probablement où vous pouvez trouver un désinfectant pour les mains. Au lieu d’aller d’un magasin à l’autre, assurez-vous de parcourir la liste constamment mise à jour ci-dessous.

Achetez un désinfectant pour les mains sur Amazon

Amazon a lutté contre la hausse des prix des désinfectants pour les mains auprès de vendeurs tiers, et trouver des listes raisonnables du géant de la vente en ligne reste difficile. Dès qu’il est réapprovisionné, il se vend. Il existe actuellement quelques options en stock, des petits contenants de voyage aux grosses recharges. Assurez-vous de continuer à vérifier pour en savoir plus.

Amazon

Amazon a une grande sélection de désinfectants pour les mains, mais malheureusement, ils ne sont pas tous disponibles pour le moment. Assurez-vous de faire attention aux annonces tierces plus chères pour ne pas être dupé.

Achetez un désinfectant pour les mains chez Walmart

Walmart a un gros avantage sur Amazon ici, car il a des milliers de magasins répartis à travers les États-Unis, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire d’attendre que quelque chose vous soit expédié. Le stock varie selon l’emplacement du magasin, bien que vous puissiez souvent le commander en ligne et le retirer gratuitement en magasin, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de chercher partout dans le magasin pour cela, et cela garantit que le stock sera être là pour toi. Vous pouvez également en faire livrer à la maison, mais les stocks sont assez limités.

Walmart

Achetez en ligne, ramassez en magasin. C’est facile avec Walmart, et il semble y avoir une offre décente disponible en ce moment, alors ne manquez pas.

Achetez un désinfectant pour les mains chez Target

Semblable à Walmart, Target possède de nombreux magasins aux États-Unis, ce qui permet de mettre facilement la main sur un désinfectant pour les mains le même jour. Malheureusement, la plupart des magasins semblent être assez bas, mais nous imaginons qu’ils reçoivent des expéditions et s’efforcent de les décharger le plus rapidement possible. Vous pouvez opter pour un service de ramassage ou de transport en magasin, le cas échéant, et grâce à son partenariat Shipt, Target peut également offrir une livraison le jour même dans de nombreux domaines, bien que le service soit payant.

Cible

Target propose un ramassage gratuit en magasin, des services de livraison et même une livraison le jour même via Shipt dans certaines zones. C’est un excellent moyen de mettre rapidement la main sur un désinfectant pour les mains.

Home Depot offre plus que de simples outils

Lorsque vous pensez à Home Depot, vous pensez probablement aux outils, au bois d’œuvre et aux fournitures d’extérieur, mais vous serez peut-être agréablement surpris de savoir que le détaillant propose également un désinfectant pour les mains. Comme ce n’est pas le premier endroit où les gens penseront à regarder, les niveaux de stock dans vos magasins locaux peuvent être plus élevés que dans des endroits comme Walmart, Target et autres.

Home Depot

Il ne faudra pas longtemps avant que tout le monde se rende compte et commence à regarder Home Depot, alors assurez-vous de vérifier l’offre maintenant et d’en prendre par vous-même.

Essayez également Office Depot

Vous n’avez peut-être pas pensé essayer quelque chose comme Office Depot, mais ils ont en fait un tas d’options en stock en ce moment, et certains d’entre eux sont même en vente. Il n’y a pas autant d’emplacements physiques, mais vous pouvez le faire livrer et certains magasins ont un inventaire local que vous pouvez ramasser le même jour.

Office Depot / OfficeMax

Non seulement le papier hygiénique est en stock ici en ce moment, mais certaines des options sont en fait en vente. C’est assez fou étant donné la demande de ce genre de choses, alors ne le manquez pas.

Considérez votre CVS local

Bien qu’une grande partie du stock en ligne ait disparu, il semble que CVS ait quelques options disponibles dans les magasins locaux. Certains magasins n’ont que de petites bouteilles, tandis que d’autres ont une plus grande variété, vous voudrez donc faire le voyage et voir ce qui peut être disponible.

CVS

Vous devrez peut-être vous rendre dans un magasin pour en obtenir, mais il semble que CVS maintienne activement un niveau de stock décent de ces produits pendant la pandémie jusqu’à présent.

Nous continuerons de mettre à jour cette liste en fonction de la disponibilité des autres détaillants. Assurez-vous de mettre la page en signet afin de pouvoir vérifier ici avant de vous rendre dans vos magasins locaux.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.