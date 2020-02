Où cela va-t-il ensuite?

De tous les développements dans la technologie des casinos au cours de la dernière décennie, il est presque incontestable que le progrès le plus accrocheur et le plus important a été la technologie des croupiers en direct. Cela a effectivement créé une toute nouvelle branche de l’industrie des casinos et, selon certains, a donné un nouveau souffle à de nombreux sites Web de casinos. Cependant, il convient de noter que la technologie des croupiers en direct peut se développer et offrir quelque chose de bien au-delà de ce que nous voyons actuellement dans les casinos.

Tout d’abord, regardons ce que la technologie de croupier en direct a déjà apporté à la table et comment cela fonctionne. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous parlons de vrais jeux de casino qui utilisent la technologie de console et le streaming pour créer des jeux avec de vrais croupiers dans un studio. Des jeux avec une histoire riche et variée, comme le blackjack live avec de vrais croupiers, sont ainsi présentés en ligne d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant.

Mais les casinos en ligne ne se sont pas contentés d’offrir les mêmes jeux que nous verrions dans un casino. Au lieu de cela, ils ont cherché des moyens de fusionner le réel et le virtuel pour créer des expériences plus excitantes. Un bon exemple peut être vu avec un jeu comme Quantum Blackjack Live, qui a été créé par le meilleur développeur Playtech. Ce jeu utilise de vrais croupiers, des cartes, etc., mais il y a un jeu secondaire exécuté via un RNG (générateur de nombres aléatoires) qui peut instantanément conduire à des prix massifs.

Les jeux quantiques offrent des gains massifs

Le Blackjack quantique ajoute une autre couche d’excitation et de sens de l’inconnu au jeu traditionnellement stratégique du blackjack, et vous pouvez voir pourquoi les joueurs affluent pour y jouer. Playtech vise des qualités similaires avec son jeu de roulette quantique, et d’autres développeurs ont publié ces rebondissements sur les jeux classiques avec beaucoup de succès.

Au-delà des jeux de casino en direct traditionnels – roulette, poker, blackjack, baccara, craps – les développeurs ont également commencé à publier des jeux de machines à sous en direct. Ce sont des machines à sous traditionnelles, mais elles sont jouées en masse avec un croupier appelant l’action. Si la machine à sous atterrit sur une combinaison gagnante, tout le monde gagne. L’excitation des jeux est soutenue par des fonctionnalités de chat, ce qui rend une expérience généralement solitaire plus sociale.

Et pourtant, l’élément le plus passionnant du casino avec croupier en direct est l’abandon des jeux de cartes et de table traditionnels pour de nouveaux concepts de jeu. Quelle sorte de nouveaux jeux en direct ont-ils créés? Eh bien, les développeurs ont sorti des concepts de jeux en direct de jeux comme Monopoly et Deal ou No Deal. Le premier est une création extraordinaire, l’action se joue sur un plateau de jeu virtuel 3D basé sur le classique intemporel.

Beaucoup plus à venir du jeu en direct

Mais on sent qu’ils ne font qu’effleurer la surface avec ces concepts de jeu en direct, et il est assez facile de voir la trajectoire lorsque l’on pense au montant dépensé par les développeurs en technologie VR et AR. En bref, nous ne sommes pas loin d’un scénario où vous enfilez un casque VR et participez à un jeu interactif pour de l’argent. Ceci est encore renforcé par le fait que l’industrie des casinos investit énormément d’argent dans les jeux basés sur les compétences.

Tout cela – technologie de casino en direct, réalité virtuelle, nouveaux concepts de jeu – se combine bien. On ne sait pas très bien où ni quand le point final atterrit finalement, mais ceux au niveau du développement sont très excités. Pendant de nombreuses années, le casino en ligne s’est efforcé d’imiter le casino terrestre. Ils y sont parvenus grâce à la technologie des croupiers en direct. Cependant, il semble maintenant que l’industrie en ligne utilisera cette technologie de croupier en direct, fusionnera avec d’autres technologies, laissant peut-être l’industrie du casino terrestre derrière.