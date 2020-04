Où est mon argent de relance? Comment suivre votre chèque de l’IRS – .

L’administration Trump, via l’IRS, a commencé à envoyer la première vague de contrôles de relance dans le cadre de la législation de relance massive de 2,2 billions de dollars que le Congrès a récemment adoptée à la suite de la pandémie de coronavirus.

Ce projet de loi de relance incluait un financement destiné à fournir à la plupart des Américains un paiement direct de 1 200 $ (et 2 400 $ pour les couples mariés).

L’IRS a mis en place une page “Get My Payment” qui comprend un tracker où vous pouvez vérifier l’état de votre chèque de relance, au cas où vous vous demandez “où est mon argent de relance?”

Le fait que des millions d’Américains attendent en ce moment un chèque de l’Oncle Sam pouvant atteindre 1200 $ (ou 2400 $, dans le cas des couples mariés) est l’un des indicateurs les plus clairs que nous vivons actuellement à une époque extraordinaire. Pour empêcher l’économie américaine de s’effondrer sur elle-même et de nous emmener tous avec elle, l’administration Trump a commencé essentiellement à imprimer de l’argent et à l’envoyer aux Américains sous forme de dépôts directs – ou, pour certains d’entre vous, des chèques papier qui viendra plus tard, par la poste.

Je ne sais pas pour vous, mais j’attends toujours le mien, et il semble que ma prédiction initiale que beaucoup de gens ne recevraient pas leur argent avant mai – malgré le secrétaire au Trésor américain Steve Mnuchin insistant sur le fait que ces décaissements se feraient assez rapidement en avril – est vrai. C’est une entreprise énorme, bien sûr, qui envoie des vagues d’argent comme ça. Vous devez déterminer qui est admissible, dont vous disposez et où envoyer l’argent, ce qui mène à la question à un million de dollars que tout le monde veut savoir: alors, où est mon argent de relance? Heureusement, il existe un moyen facile de vérifier l’état de votre chèque, grâce à un tracker que l’IRS a mis en place peu de temps après que le Congrès a adopté la législation de relance massive qui comprenait le financement de ces chèques.

Tout d’abord, vous voudrez vous rendre sur la page “Get My Payment” de l’IRS, puis cliquer sur le bouton bleu “Get My Payment”.

Cliquez sur “OK” sur la page qui s’affiche ensuite, puis vous êtes dirigé vers un formulaire où vous remplirez des informations spécifiques à vous – des choses comme votre numéro de sécurité sociale et votre date de naissance – afin que l’IRS puisse retrouver votre l’argent et vous dire ce qui se passe.

Après cela, la page suivante affichera votre statut de paiement. Pour certaines personnes, cette page montre actuellement que le paiement a été planifié, tandis que de nombreuses personnes (comme moi) reçoivent toujours un message disant que l’IRS ne peut pas encore déterminer votre statut ou votre éligibilité. Une chose importante à savoir: si le temps est essentiel pour vous, assurez-vous que l’IRS dispose de vos informations de dépôt direct afin qu’il puisse vous envoyer le paiement par voie électronique. Vous obtiendrez plus rapidement de cette façon, car sinon l’agence sera obligée de vous couper un chèque papier qui devra être envoyé par la poste.

Si votre chèque n’est pas encore arrivé, en passant, voici quelques raisons pour lesquelles vous attendez toujours votre argent.

