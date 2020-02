Oubliez le Galaxy S20, le Moto G7 Power a une autonomie incroyable de 3 jours et il ne coûte que 180 $ – .

La nouvelle gamme de Galaxy S20 de Samsung vient d’être annoncée hier et elle est absolument incroyable. Si vous avez des montagnes de liquidités et que vous cherchez des moyens de les dépenser, laisser tomber entre 1 000 $ et 1 550 $ sur un S20 est une bonne idée. Si, d’autre part, vous ne voulez pas nécessairement dépenser autant sur votre téléphone portable que certaines personnes dépensent pour une voiture, il existe une autre option que vous voudrez peut-être essayer. Le Moto G7 Power est un smartphone formidable avec un joli grand écran de 6,2 pouces et toutes les fonctionnalités principales que vous voudriez dans un smartphone… plus deux fonctionnalités qui vous épateront. Le premier est la durée de vie de la batterie qui dure jusqu’à 3 jours, ce qui est absolument fou. Le second est un prix de seulement 250 $ débloqué et sans contrat, mais il est en vente pour encore moins en ce moment – seulement 179,99 $!

Voici les principaux détails de la page du produit:

Affichage Max Vision. Immergez-vous avec des vues ultra larges sur l’écran 6,2 ″ Hd + avec un rapport d’aspect de 19: 9.

Performance réactive. Travaillez et jouez sans délai grâce à un processeur octal-core et jusqu’à 3 Go de mémoire.

Appareil photo à mise au point rapide. Ne manquez jamais un instant avec un appareil photo PDAF 12 MP et la caméra selfie 8 MP.

Lecteur d’empreintes digitales. N’oubliez pas de vous souvenir de votre mot de passe. Il vous suffit de toucher le lecteur d’empreintes digitales pour vous réveiller et déverrouiller votre téléphone instantanément.

Expériences moto. Notre logiciel exclusif facilite l’utilisation de votre téléphone, comme le réveiller d’un simple geste.

Batterie de 60 heures. Puissance jusqu’à 3 jours avec une batterie de 5000 mAh.

