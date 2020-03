Oubliez les AirPods, les écouteurs Anker avec des lecteurs de graphène ne coûtent que 49,99 $ – .

Rendez-vous sur le site Web d’Amazon dès maintenant et vous constaterez que tous les différents types d’AirPod que vous pouvez acheter sont actuellement en vente. Les AirPods 2 d’entrée de gamme sont réduits de 20 $ et les AirPods 2 avec étui de chargement sans fil sont réduits de 30 $ tout neufs ou 80 $ si vous achetez un modèle renouvelé qui est garanti par Amazon. Même les écouteurs antibruit très populaires d’AirPods Pro d’Apple sont au plus bas prix. Ils sont en rupture de stock, mais c’est le cas depuis longtemps. Commandez-les maintenant pour bénéficier de la remise et vous constaterez qu’ils seront expédiés dans une semaine ou deux.

Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec aucune de ces options. Les gens aiment les AirPods pour une bonne raison, après tout. Avant de dépenser 120 $ ou plus pour de nouveaux écouteurs Apple, vous devez vraiment envisager une autre option.

Les écouteurs sans fil Anker Soundcore Life P2 True sont un modèle parmi des dizaines d’écouteurs différents fabriqués par Anker. Dans tous nos tests, cependant, nous avons constaté qu’ils présentaient la meilleure valeur. Comme pour tout ce qui concerne Anker, les écouteurs Soundcore Life P2 offrent une qualité supérieure à une fraction du prix que vous paieriez pour une paire similaire d’une grande marque. Les points forts incluent les pilotes en graphène, la réduction du bruit cVc 8.0, la résistance à l’eau IPX7 et jusqu’à 40 heures d’autonomie, y compris les charges que vous obtenez avec le boîtier inclus. Ils sont un vol à 60 $, mais un coupon sur place sur Amazon en ce moment réduit à 49,99 $.

Voici quelques puces de la page produit d’Amazon:

Appels limpides: 4 microphones dotés de la dernière technologie de réduction du bruit cVc mettent en valeur votre voix tout en réduisant les bruits de fond.

Son savamment réglé: les haut-parleurs en graphène produisent une scène sonore plus large avec une précision et une clarté exceptionnelles.

Technologie BassUp: une technologie exclusive effectue une analyse et une amélioration en temps réel des basses fréquences de votre audio pour ajouter un puissant punch sonore.

Technologie aptX: votre musique est transférée avec la meilleure qualité possible pour préserver le son et vous offrir une expérience d’écoute exceptionnelle avec une qualité audio de type CD.

Jusqu’à 40 heures de lecture: 7 heures de lecture sur une seule charge, 40 heures avec l’étui de chargement.

Boîtier étanche: la protection IPX7 de Life P2 protège vos écouteurs contre les liquides. Le boîtier de charge inclus a une protection IPX3.

Couplage en une étape: les vrais écouteurs sans fil Life P2 se connectent automatiquement au dernier appareil couplé.

Coupe confortable: choisissez parmi une gamme d’embouts d’oreille en plusieurs tailles.

Bluetooth 5: une connexion ultra stable pour un streaming sans saut.

Mono ou stéréo: basculez entre l’utilisation de l’écouteur seul ou des deux ensemble.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.