Oubliez les Galaxy S20, Pixel 4 et 4 XL de Samsung à des prix bas absolus sur Amazon – .

Samsung n’est plus qu’à un jour de officialiser sa nouvelle série Galaxy S20, donc des tonnes de gens se demandent probablement si oui ou non en acheter un. Eh bien, voici votre réponse: non, vous ne devriez pas en acheter un. Pourquoi pas? Parce qu’Amazon organise actuellement une vente de tueur qui réduit de 200 $ les smartphones phares de Google Pixel 4 et Google Pixel 4 XL. Les prix commencent à seulement 599 $ dans cette vente, qui correspondent aux plus bas de tous les temps et sont probablement environ 300 $ + inférieurs à ce que vous devrez payer si vous voulez le Galaxy S20 le moins cher.

Pixel 4

Pointez et tirez pour la photo parfaite. Capturez des couleurs éclatantes et contrôlez la balance d’exposition des différentes parties de vos photos.

Prenez la photo sans flash. Night Sight est maintenant plus rapide et plus facile à utiliser, il peut même prendre des photos de la Voie lactée.

Faites plus avec votre voix. Le nouvel assistant Google est le moyen le plus simple d’envoyer des SMS, de partager des photos, etc. [1]

Une nouvelle façon de contrôler votre téléphone. Les gestes rapides vous permettent de sauter des chansons et de couper les appels – simplement en agitant la main au-dessus de l’écran. [2]

Mettez fin aux appels automatisés. Avec l’écran d’appel, l’Assistant Google vous aide à filtrer de manière proactive nos spams avant que votre téléphone ne sonne. [3]

Pixel 4 XL

Source de l’image: Craig Ruttle / AP / Shutterstock

