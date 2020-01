Oubliez les produits phares, les téléphones de milieu de gamme comblent le fossé technologique

Les combinés de milieu de gamme représentent une grande partie de tous les achats de smartphones, offrant un matériel impressionnant à des prix raisonnables. Les smartphones de milieu de gamme de 2019 ont connu des avancées technologiques majeures, sans doute davantage que les innovations du niveau phare. Les retombées technologiques se traduisent désormais par des téléphones de niveau intermédiaire qui se sentent tout aussi capables que les produits phares modernes. Alors que les prix des téléphones haut de gamme continuent de grimper, le milieu de gamme est plus attrayant que jamais.

Cela ne veut pas dire que les smartphones haut de gamme n’ont rien à offrir. L’espace phare est certainement l’endroit où vous trouverez la meilleure technologie que l’argent puisse acheter, ainsi que certaines des fonctionnalités les plus innovantes et uniques. Mais vous n’avez plus besoin d’avoir le meilleur pour profiter d’une expérience smartphone exceptionnelle.

Cette tendance se construit depuis un certain temps, mais sur la base de nos tests et observations, nous pensons qu’il est juste de dire que les téléphones de milieu de gamme ont comblé l’écart encore plus rapidement au cours des 18 derniers mois. Cela est particulièrement vrai lorsque nous examinons les trois facettes clés de l’expérience des smartphones d’aujourd’hui: la durée de vie de la batterie, la qualité de la caméra et les performances des applications. À titre d’exemples, jetez un œil à l’excellent Realme X2 Pro, OnePlus 7T, Asus Zenfone 6, ou à des téléphones plus abordables comme le Pixel 3a ou la famille Motorola One.

Les SoC de niveau intermédiaire ouvrent la voie

L’une des principales raisons pour lesquelles les téléphones de milieu de gamme se sentent tellement mieux à utiliser aujourd’hui est qu’ils contiennent un matériel de traitement supérieur. Les chipsets abordables de MediaTek, Qualcomm et Samsung se sont éloignés des conceptions de processeurs Arm Cortex-A53 et A55 octa-core basse consommation. Ils incluent désormais des cœurs hautes performances comme le Cortex-A76 et même l’A77. Ce sont les mêmes pièces de processeur que vous trouverez dans les chipsets de niveau premium.

Même un ou deux de ces cœurs plus grands entraînent une amélioration majeure des performances des applications. De plus, les capacités graphiques pour les jeux se sont également améliorées dans les puces de milieu de gamme. En fait, Qualcomm propose désormais des améliorations dédiées au jeu dans ses variantes Snapdragon 765G et 730G.

À titre d’exemple d’amélioration des performances, consultez ce graphique des performances dans le temps:

Les chipsets super milieu de gamme d’aujourd’hui sont désormais comparables aux SoC phares d’il y a seulement quelques années. En particulier ceux de la série Snapdragon 700 qui se rapprochent des produits phares de l’année dernière. Personne n’a qualifié le Galaxy S9 de mou en 2018 et les combinés abordables d’aujourd’hui offrent des performances très similaires. Le Pixel 3a a été couronné par le prix du choix de notre éditeur pour le meilleur téléphone de 2019, en partie parce qu’il offrait une expérience formidable et des performances suffisantes pour faire tout ce dont vous avez besoin.

Plus que de simples performances

En plus des performances améliorées, les chipsets de niveau intermédiaire activent également des fonctionnalités de niveau phare sur des téléphones plus abordables. Cela inclut la prise en charge des écrans à plus haute résolution, l’enregistrement vidéo 4K, plusieurs capteurs d’image haute résolution, les dernières technologies Wi-Fi et Bluetooth et une connectivité LTE ultra-rapide. Cela ne veut pas dire que les puces phares ne s’améliorent pas aussi, mais elles ont déjà largement dépassé le point d’être suffisamment bonnes pour la grande majorité des cas d’utilisation. Le milieu de gamme est maintenant à ce point également, ce qui a entraîné une augmentation plus tangible des performances au cours des deux dernières années.

L’enregistrement vidéo 5G, 4K rapide, les jeux et bien plus sont tous réalisables sur les plateformes de milieu de gamme.

En 2020, les puces pour smartphones de milieu de gamme sont déjà équipées de la 5G. Les Snapdragon 765G, Exynos 980 et Deminsity 800 sont tous dotés de spécifications de performances exceptionnelles et sont spécialement conçus pour les smartphones 5G abordables. Les téléphones bon marché ne sont plus freinés par les limitations technologiques.

Les grands appareils photo ne coûtent pas une fortune

Tout comme les performances, la qualité de la caméra devient rapidement un problème résolu dans le segment des smartphones abordables. Le Google Pixel 3a est un exemple évident d’un excellent jeu de tir abordable. Il offre essentiellement les mêmes fonctionnalités et qualité d’image que le Pixel 3, et n’est pas trop loin, même le Pixel 4. Le seul compromis est des temps de traitement légèrement plus longs, mais c’est certainement quelque chose de plus facile à vivre lorsque vous avez dépensé moitié moins d’argent au téléphone.

Bien que les appareils de niveau supérieur prennent toujours les plus belles photos, les différences deviennent de plus en plus marginales. Cela est dû en partie au fait que les dernières innovations phares, notamment les téléobjectifs et les caméras grand angle, sont de plus en plus courantes sur les modèles plus abordables.

Le Pixel 3a n’est pas le seul grand tireur abordable. La montée en puissance de capteurs de caméra plus grands et dotés de pixels dans les téléphones de milieu de gamme a amélioré les performances de jour et de faible luminosité au point où vous devez scruter les pixels pour remarquer les différences avec les téléphones plus chers. Prenez le Xiaomi Mi Note 10 comme exemple – le premier téléphone de l’industrie avec un appareil photo 108MP. Il contient cinq caméras d’une grande souplesse, est en fait un meilleur interprète en basse lumière que le Google Pixel 4 plus cher, et coûte seulement 550 € (~ 610 $).

Le Pixel 3a peu coûteux est l’un des meilleurs téléphones-appareils photo de 2019.

Le 64MP Realme X2 Pro est également un excellent tireur, tout comme le 48MP OnePlus 7T et le 48MP Xiaomi Mi 9T. Dans toute notre méthodologie de notation, ces téléphones ont supervisé des améliorations notables de la capture des détails, de la reproduction des couleurs et des performances par faible luminosité. L’utilisation de la technologie de capteur de regroupement de pixels, combinée à l’omniprésence de configurations abordables à trois caméras, aide les téléphones plus abordables à dépasser leur prix.

Android offre un réel rapport qualité / prix

Les smartphones bon marché avec de grandes performances et des capacités de caméra sont assez courants à l’approche de 2020. Mais ce n’est pas tout ce que le milieu de gamme a à offrir.

L’époque des logiciels inférieurs est révolue, car les smartphones de milieu de gamme livrés avec Android 9 Pie assez rapidement au début de 2019. Quelques-uns ont déjà prévu des mises à niveau vers Android 10 et de nombreux téléphones de milieu de gamme de 2020 viendront sans aucun doute avec la dernière version d’Android hors de la boîte. Mieux encore, des marques comme Nokia et Motorola continuent d’adopter Android d’origine pour ceux qui n’aiment pas les skins personnalisés et les ballonnements supplémentaires souvent associés aux fabricants chinois.

Les appareils abordables adoptent également de plus en plus rapidement les nouvelles tendances mobiles. Les écrans à rafraîchissement élevé, tels que les panneaux à 90 Hz et 120 Hz, sont déjà disponibles dans des appareils comme le OnePlus 7T, Realme X2 Pro et l’Oppo Reno 3 Pro plus abordable. C’est avant que Samsung devrait adopter la tendance 120Hz avec la série Galaxy S20. La conception esthétique et les matériaux de construction utilisés dans les téléphones abordables sont également beaucoup améliorés. Des modèles en verre aux couleurs fantaisie, il existe probablement un téléphone de milieu de gamme pour répondre à vos goûts particuliers.

Cela ne veut pas dire que le milieu de gamme mérite plus votre argent qu’un produit phare. Si vous recherchez les meilleures performances et fonctionnalités de pointe, le niveau premium est certainement l’endroit où vous voudrez dépenser votre argent.

Cependant, en termes de clouage des expériences clés, les appareils de milieu de gamme ont toutes les bases couvertes, puis certaines. L’utilisation quotidienne, depuis la navigation sur le Web, l’utilisation de vos applications préférées et la prise de quelques clichés, est tout aussi bonne sur un combiné abordable que sur un produit phare de 1000 $. La différence d’expérience utilisateur, sans doute l’aspect le plus important de toute technologie, entre les téléphones premium et les appareils économiques devient de plus en plus petite à chaque nouvelle version.