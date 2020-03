Oui, le coronavirus peut coller à votre téléphone – voici comment le désinfecter

Le monde est actuellement en train de lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19, et avec la pandémie ne montrant aucun signe de ralentissement, il est important de savoir comment lutter contre le virus pour minimiser autant que possible sa portée.

Pratiquer l’auto-isolement et l’éloignement social est un début fantastique, mais vous pouvez faire plus. Même si nous n’aimons pas y penser, nos téléphones sont des plaques de métal et de verre dégoûtantes que nous touchons constamment. Surtout que beaucoup d’entre nous sont coincés à la maison, il est probable que vous utilisez votre téléphone plus que jamais.

Les téléphones ont toujours été un terrain fertile pour les germes et autres bactéries, et malheureusement, c’est aussi un bien immobilier de choix pour le coronavirus embêtant.

Preuve que COVID-19 colle à votre téléphone

Il reste encore beaucoup à apprendre sur COVID-19, mais il y a quelques choses que les scientifiques et les médecins ont pu confirmer. Bien que nous ne sachions pas avec 100% de certitude combien de temps COVID-19 reste sur les surfaces, quelques études différentes nous donnent une idée générale de ce à quoi s’attendre.

Selon une étude publiée dans le New England Journal of Medicine, COVID-19 reste sur l’acier inoxydable et le plastique jusqu’à 72 heures. Le carton retient le virus pendant environ 24 heures, et COVID-19 ne colle sur le cuivre que pendant 4 heures.

Les National Institutes of Health réitèrent ces résultats en disant:

Les résultats fournissent des informations clés sur la stabilité du SRAS-CoV-2, qui provoque la maladie COVID-19, et suggèrent que les gens peuvent contracter le virus par voie aérienne et après avoir touché des objets contaminés.

Nous allons certainement en apprendre davantage sur COVID-19 au fil du temps, mais pour le moment, il est sûr de dire qu’il aime s’accrocher aux surfaces et y rester pendant un certain temps.

Ce que vous pouvez faire pour empêcher la propagation

Dans cet esprit, nous encourageons tout le monde à désinfecter régulièrement leur téléphone. C’est quelque chose que vous auriez déjà dû faire, mais surtout dans un monde COVID-19, c’est plus important que jamais.

Si vous ne savez pas comment nettoyer / désinfecter votre téléphone, voici quelques conseils à garder à l’esprit.

Pour commencer, vous voudrez éviter des choses comme les lingettes Lysol / Clorox, l’eau de Javel, le vinaigre et d’autres produits chimiques de nettoyage agressifs. Ils sont parfaits pour désinfecter votre maison, mais ils peuvent faire des ravages sur votre téléphone.

L’un des moyens les plus simples de nettoyer efficacement (et en toute sécurité) votre téléphone consiste à utiliser de l’eau tiède. S’il est fait de plastique, il est aussi facile que de le rincer légèrement à l’eau tiède et au savon, de le sécher, puis de le laisser sécher à l’air pendant un peu. Si vous faites cela, assurez-vous que votre téléphone a un certain niveau de résistance à l’eau et évitez le port de charge / la prise casque.

Une autre option consiste à récupérer des lingettes pour téléphone. Ceux-ci peuvent être utilisés pour votre écran et le reste du corps de votre téléphone et garantiront qu’il soit agréable et propre sans l’exposer à des produits chimiques ou à de l’eau. C’est comme ça que je nettoie mes téléphones, et c’est de loin la meilleure méthode pour moi.

C’est à vous de voir à quelle fréquence vous nettoyez votre téléphone, mais si vous le pouvez, nous vous recommandons de le faire au moins tous les jours ou tous les deux jours. Vous êtes probablement en sécurité de ne pas le nettoyer aussi souvent si vous ne quittez pas la maison, mais si vous devez vous rendre pour faire l’épicerie ou le gaz, nous vous conseillons de faire un bon nettoyage dès votre retour à la maison.

