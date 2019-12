Oui, votre téléphone suit chacun de vos mouvements et vous ne pouvez rien y faire

L'article peut me sembler plus important qu'il ne le fait pour vous. En effet, chacun de nous a un seuil pour ce type d'abus de la vie privée et aucune des entreprises impliquées n'a réellement fait quoi que ce soit de néfaste avec l'énorme quantité de données de localisation qui sont stockées. Foursquare, l'une des sociétés populaires nommées par le Times, est une application populaire qui peut être amusante à utiliser lorsque vous avez des amis qui l'utilisent également. Foursquare n'a fait aucun mal, non?

Le New York Times a publié une bombe d'une histoire qui explique en détail comment les logiciels SDK (en particulier ceux basés sur la publicité) peuvent suivre chacun de vos mouvements, peu importe leur degré d'anonymisation. C'est un excellent article et approfondit vraiment comment tout cela fonctionne et, plus important encore, pourquoi c'est quelque chose dont vous voudrez peut-être vous soucier. Assurez-vous de le lire.

The Times montre comment c'est un excellent moyen de déterminer l'identité d'une personne et à quel point les choses pourraient mal se passer si la bonne personne est choisie et traquée. Et les chances sont que chaque l'une de ces «bonnes» personnes, comme les représentants du gouvernement et d'autres cibles de premier plan, est suivie à chaque tour en raison des applications sur leurs téléphones.

Presque toutes les applications avec des annonces utilisent un SDK publicitaire qui souhaite suivre votre position. Ce n'est pas la faute du développeur de l'application – tout ce qu'ils ont fait, c'est inclure les pièces nécessaires pour qu'ils soient payés pour leur travail. Mais une fois que vous acceptez que votre emplacement puisse être suivi, un SDK publicitaire peut créer un très joli profil exactement où votre téléphone – tout est généralement conservé sous un identifiant de publicité "anonyme" et non votre compte réel – va, combien de temps il y reste et où cela va ensuite.

Toute application avec des publicités peut et suit probablement votre position, que vous y consentiez ou non.

J'ai dit à plusieurs reprises qu'Android 10 est un grand pas en avant pour Google en matière de confidentialité, et le suivi de la position est l'une des raisons. Android 10 modifie la façon dont les applications s'exécutent en arrière-plan, vous permet de supprimer plus facilement tout historique de localisation stocké et vous donne la possibilité pour les applications de cesser de collecter des données de localisation lorsqu'elles ne sont pas sur votre écran et en cours d'utilisation.

Je doute que Foursquare fasse jamais des choses nuisibles avec nos données de localisation, à la fois les données en temps réel qu'elle recueille et les téraoctets d'historique de localisation qu'elle détient sur chacun de ses utilisateurs. Mais un jour, une entreprise le fera. Et vous ou moi ne pouvons rien y faire.

Et ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez vous déconnecter de chaque compte en ligne, vendre votre nouveau smartphone et acheter un téléphone à bas prix et votre opérateur suit votre position avec autant de précision et vend les données à quiconque le souhaite. Chaque fois que votre téléphone – qu'il soit le plus récent et le plus grand comme un Pixel 4 ou un téléphone gratuit de votre opérateur – vérifie sa position pour s'assurer qu'il dispose d'une bonne connexion, un emplacement a été enregistré par l'opérateur. Cela se produit des centaines de fois par heure.

Google met à jour les outils de confidentialité de l'historique des positions dans Maps

Vous pourriez ne pas vous soucier de tout cela. Une réponse populaire est que, puisque vous ne faites rien de mal, vous n'avez rien à cacher, et cela fait de tout cela un non-démarreur. Je comprends cette ligne de pensée, mais je ne peux pas m'empêcher de penser différemment. Je n'ai rien à cacher non plus, mais je verrouille toujours ma porte d'entrée pour empêcher les gens d'entrer dans ma maison. Le suivi de la position est la même chose pour moi. Où je vais, c'est ma propre entreprise et c'est à moi de décider de la partager.

Malheureusement, ce n'est pas le cas et à moins que les choses ne changent, ce ne sera jamais le cas.