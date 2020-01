Ours polaire, camionnette et plus

Les gens adorent les emoji. Ils sont simples, amusants et avec le nouvel Unicode Emoji 13.0, la liste s’allongera un peu. La liste finalisée vient d’être publiée sur le blog Unicode et comprend 62 nouvelles icônes.

Certains des plus remarquables incluent un ours polaire, une camionnette, le drapeau transgenre, une piñata et une théière. La nouvelle liste comprend également 55 variantes de genre et de teint, y compris plusieurs nouvelles options sexospécifiques.

Unicode

Il faudra un certain temps aux entreprises pour en profiter, mais vous devriez commencer à les voir d’ici la fin de l’année. Selon Unicode, les fournisseurs de smartphones commencent généralement à implémenter les derniers emoji vers septembre ou octobre.

Bien que certains de ces emoji soient de petits ajouts simples, beaucoup d’entre eux représentent un grand pas vers une représentation plus égale. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans le monde, mais c’est quand même bon à voir. Pour consulter la liste complète par vous-même, rendez-vous sur Unicode.org.

