Outlook pour iOS vous permet désormais de formater du texte

Les utilisateurs d’Outlook sur iOS peuvent désormais formater leurs e-mails avec diverses options de texte. Vous pouvez désormais formater la taille et le style du texte, utiliser des listes et ajouter des liens en ligne. Vous pouvez également mettre en gras, mettre en italique et souligner des mots. Michael Palermiti, le chef de produit couvrant Outlook, a partagé les nouvelles sur Twitter.

Formatez votre e-mail comme un pro en déplacement. 💪

De nouvelles options de formatage de texte désormais disponibles pour * tous les utilisateurs * sur @Outlook pour iOS! 💌

1. Formater la taille et le style du texte

2. Gras, italique, souligné

3. Listes! Puces ou numérotées

4. Ajoutez un lien en ligne pic.twitter.com/1IsSoMP5jk

– Michael Palermiti (@MPalermiti) 5 mars 2020

L’application Outlook sur iOS n’affiche pas de mise à jour récente ni de journal des modifications répertoriant ces modifications, de sorte que la mise à jour pourrait être en cours de déploiement sur les appareils.