Ouverture de l’Apple Store au centre commercial Fairview de Toronto

Comme prévu, Apple a ouvert aujourd’hui un nouveau magasin de 10 287 pieds carrés dans le centre commercial Fairview à Toronto, au Canada. Le magasin mis à jour est situé à côté de l’ancien emplacement, mais il est presque deux fois plus grand.

Photo de l’Apple Store du Fairview Mall via . et Ronald Quitoriano

Le nouvel emplacement de vente au détail est le deuxième Apple Store à Toronto avec des éléments de conception de vente au détail modernes d’Apple, qui comprennent de grandes portes en verre rotatives, un forum et un mur vidéo pour les sessions Today at Apple, et des étagères en bois le long des murs pour les accessoires.

Avec l’ouverture du magasin, Apple propose désormais des sessions Today at Apple auxquelles les clients peuvent s’inscrire sur le site Web du magasin ou via l’application Apple Store.

Apple travaille à la refonte de sa chaîne de magasins de détail avec des designs mis à jour depuis 2015. Il y a quelques mois à peine, Apple a ouvert un autre magasin à Toronto situé au Eaton Centre.

