Ouverture du Grand Apple Store ce printemps sur l’historique Via del Corso de Rome

Le prochain magasin Apple en Italie arrive bientôt sur la Via del Corso, la célèbre rue commerçante au cœur de Rome. La devanture restaurée sera la première d’Apple à ouvrir dans le pays depuis l’Apple Piazza Liberty de Milan en 2018.

Le Palazzo Marignoli est une structure historique qui remonte aux années 1870. Le bâtiment est adjacent à la Piazza di San Silvestro et à distance de marche d’importants monuments antiques comme la fontaine de Trevi, le Panthéon et la place d’Espagne.

Pour une partie considérable de son existence, le bâtiment abritait Caffè Aragno, un café populaire et un espace de rassemblement. Aujourd’hui, les niveaux supérieurs ont été récemment rénovés en bureaux. Apple a restauré le rez-de-chaussée de son premier magasin en Italie en dehors de Milan. Le projet serait une collaboration avec les architectes Foster + Partners, une indication de l’ampleur du magasin.

Apple Via del Corso est en préparation depuis une bonne partie de la décennie, avec des rumeurs qui remontent au moins à 2013. Après avoir semblé vacant pendant une période de temps considérable, une restauration complète de la façade du Palazzo Marignoli a commencé en 2018 et s’est prolongée en 2019. Deirdre O’Brien, vice-président principal d’Apple Retail + People, a confirmé l’ouverture du printemps à La Repubblica:

Nos magasins sont fiers de servir les clients de Rome depuis 13 ans et nous sommes ravis que notre vision à long terme pour Rome se concrétise dans la Via del Corso ce printemps. Avec ce nouveau magasin important, nous déplacerons nos équipes et nos activités de RomaEst vers le centre de Rome, où nous augmenterons considérablement notre capacité de service et offrirons des sessions gratuites de classe mondiale Today at Apple.

En plus d’une architecture époustouflante, l’expansion d’Apple en Italie est importante car elle apporte pour la première fois à Rome un véritable point de vente phare. La grande région de Rome est actuellement desservie par trois magasins: Porta di Roma, Euroma2 et RomaEst, le plus ancien magasin d’Apple en Italie. Les trois emplacements sont en dehors du centre-ville et doivent encore être mis à jour avec le dernier design d’Apple.

La fermeture d’Apple RomaEst pour faire place à une plus grande expérience sur la Via del Corso ne se fera pas au détriment des emplois perdus. Les employés de RomaEst se verront offrir la possibilité de déménager dans un autre emplacement, et 120 nouveaux postes seront créés pour le nouveau magasin.

Rendu: Apple via La Repubblica

L’ouverture dans l’épicentre culturel de Rome avec une boutique prête pour l’expérience complète Today at Apple offrira de nouvelles opportunités pour des sessions de création plus enrichissantes et des liens plus étroits avec les artistes et les éducateurs locaux. La stratégie a connu un immense succès à Apple Piazza Liberty, où des concerts gratuits et des Design Labs complets sont régulièrement organisés.

Si vous assistez à l’ouverture d’Apple Via del Corso ou si vous essayez une excellente session Today at Apple, nous aimerions voir et partager vos photos. Suivez notre guide de vente au détail pour une couverture approfondie des dernières nouvelles de l’Apple Store.

