Overwatch traverse 50 millions de joueurs, Call of Duty: Modern Warfare augmente ses ventes par rapport à Black Ops 4

Activision-Blizzard a partagé ses résultats financiers du quatrième trimestre, avec un aperçu des nouvelles réservations de la société et des statistiques particulières pour différents jeux. Le chiffre d’affaires net s’est établi à 1,986 milliard de dollars, en légère baisse par rapport à 2,381 milliards de dollars en 2018, tout en dépassant les attentes de l’entreprise. Il est particulièrement important de noter que Overwatch a traversé 50 millions de joueurs sur toutes les plateformes. Overwatch 2 a été annoncé lors de la BlizzCon 2019 et n’a actuellement pas de date de sortie.

Call of Duty: Modern Warfare est à deux chiffres par rapport à Black Ops 4. En 2018, Call of Duty: Modern Warfare a été confirmé comme le jeu le plus vendu de 2019 aux États-Unis. Après avoir lu ceci, Activision-Blizzard a également confirmé qu’un nouveau jeu Call of Duty devrait sortir au quatrième trimestre 2020. Activision-Blizzard a également noté dans l’appel aux résultats accompagnant le rapport financier que la société possède plusieurs jeux “remasterisés ou repensés” qui sont en développement et sera annoncé plus tard en 2020.

Diablo Immortal commencera également à tester au milieu de 2020, bien qu’il n’y ait aucune mention du titre majeur à venir Diablo IV, dont Blizzard avait précédemment déclaré qu’il commencerait à voir les mises à jour de développement partagées en février 2020.