OxygenOS 10.3.1 est sorti avec de nombreuses corrections de bugs pour les OnePlus 6 et 6T

Après un petit problème avec le déploiement initial de la mise à jour Android 10 pour les OnePlus 6 et 6T, la société est maintenant de retour sur la bonne voie et propose des corrections de bogues pour les appareils. Beaucoup de corrections de bugs.

Le 21 janvier 2020, OnePlus a annoncé la mise à jour OxygenOS 10.3.1 pour les modèles 6 et 6T. Outre les corrections de bogues générales habituelles et l’amélioration de la stabilité du système, la mise à jour comprenait également plusieurs améliorations importantes. Pour commencer, OnePlus a résolu le problème avec un écran noir apparaissant après avoir déverrouillé l’appareil avec votre empreinte digitale. Il a également résolu le problème des déconnexions aléatoires lors de l’utilisation d’un point d’accès 5 GHz.

En parlant de points chauds, il y avait un correctif pour que l’appareil chauffe pendant la charge, car ce n’est pas quelque chose que votre téléphone devrait faire. Ensuite, des mises à jour ont été apportées à la caméra et à la galerie, ce qui devrait résoudre le problème de plantage de la caméra et les problèmes avec les vidéos et les images qui ne s’affichent pas correctement dans l’application Galerie. Le journal des modifications complet se trouve ci-dessous.

Système

Correction d’un problème avec un écran noir apparaissant après le déverrouillage de l’appareil à l’aide d’une empreinte digitale

Correction du problème avec le logo d’animation lors du redémarrage de l’appareil

Correction du problème avec l’appareil chauffant pendant la charge

Correction du problème de déconnexion aléatoire avec le hotspot 5Ghz

Amélioration de la stabilité du système et correction de bugs généraux

Correctif de sécurité mis à jour vers 2019.12

Caméra

Optimisation du temps de prévisualisation de l’image en mode Pro

Correction du problème de crash de la caméra

Galerie

Correction du problème avec les vidéos et images ne s’affichant pas dans la galerie

Outre tous les correctifs, OxygenOS 10.3.1 apporte également le correctif de sécurité Android jusqu’en décembre 2019 sur les OnePlus 6 et 6T. La mise à jour a commencé à être déployée le 21 janvier, mais OnePlus utilise un déploiement par étapes, il est donc possible qu’elle n’ait pas encore atteint votre appareil. Si tout se passe bien, il devrait apparaître sur votre appareil à tout moment, mais si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez toujours essayer l’application Oxygen Updater tierce et l’installer manuellement.