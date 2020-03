OxygenOS Open Betas pour les séries OnePlus 7 et 7T ajoute la fonction Live Translate

OnePlus a tiré sur tous les cylindres avec des mises à jour ce mois-ci, au moins pour les appareils sur la piste du logiciel Open Beta. Les 7T et 7T Pro ont reçu leur première mise à jour bêta la semaine dernière, contenant le support Live Caption, et les OP7 / 7 Pro ont obtenu la même fonctionnalité quelques jours plus tard. Maintenant, les deux séries de téléphones reçoivent encore une autre version bêta, et celle-ci a une fonctionnalité que OnePlus a publiée il y a des mois.

Lors de l’événement de lancement du OnePlus 7T Pro en octobre, la société a déclaré qu’elle travaillait sur une fonctionnalité de traduction instantanée qui convertirait l’audio d’un appel vidéo dans votre langue maternelle, style Universal Translator. La fonction est disponible pendant les appels vidéo et cinq langues sont prises en charge: anglais, français, allemand, hindi et chinois.

Les mises à jour (Open Beta 11 pour le 7/7 Pro, Open Beta 2 pour le 7T / 7T Pro) incluent également quelques corrections de bugs, ainsi que le niveau de correctif de sécurité de mars 2020. Voici le journal des modifications complet pour les deux bêtas:

Système

Correction du problème de fréquence d’images pour améliorer l’expérience d’enregistrement d’écran

Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2020.03

Correction du passage aléatoire à Gboard lors de l’utilisation de SwiftKey ou d’un clavier tiers

Optimisation de la fonction de luminosité adaptative

Traduction instantanée

Ajout de la fonction de traduction instantanée, fournit des sous-titres en temps réel pendant les appels vidéo, prend en charge 5 langues (anglais, français, allemand, hindi et chinois)

Vous pouvez trouver plus d’informations (et téléchargements) sur les liens source ci-dessous.