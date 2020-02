OxygenOS v10.3.2 pour OnePlus 6 et 6T apporte le correctif de sécurité de février

Après avoir traversé une période difficile récemment, OnePlus est de retour sur la bonne voie avec son calendrier de sortie et respecte son engagement à pousser les mises à jour de sécurité bimensuelles. Il a publié le correctif de décembre pour les OnePlus 6T et 6 à la fin du mois dernier, ainsi que de nombreuses corrections mineures, et maintenant les deux produits phares de 2018 obtiennent une bosse au niveau de février avec la dernière mise à jour.

L’un des problèmes majeurs auxquels de nombreux utilisateurs de OnePlus 6T et 6 ont été confrontés après le déploiement d’Android 10 est le scintillement de l’écran qui apparaît lorsque l’appareil est déverrouillé avec un glissement. OnePlus a corrigé un bogue similaire qui montrait parfois un écran noir dans la mise à jour précédente, mais le problème de scintillement ne pouvait pas être résolu à ce moment-là. OxygenOS version 10.3.2 ajoute un correctif à ce problème, comme indiqué dans le journal des modifications officiel, en plus d’autres améliorations générales.

Changelog

Correction du problème de scintillement de l’écran lors du balayage vers le haut pour déverrouiller

Amélioration de la stabilité du système et correction de bugs généraux

Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2020.02

OnePlus déploie ce micrologiciel stable de manière échelonnée, avec seulement quelques utilisateurs qui devraient l’obtenir au départ, juste pour s’assurer qu’aucun bogue majeur ne se soit glissé accidentellement. Comme il s’agit d’un déploiement aléatoire, l’utilisation d’un VPN ne fonctionnera pas, et vous devrez attendre quelques jours avant que la mise à jour ne frappe votre appareil.