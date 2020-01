Oxymètre de pouls: qu’est-ce que c’est et pourquoi est-ce important?

Les appareils portables ont parcouru un long chemin au cours de la dernière décennie. L’époque du simple suivi des étapes est révolue, remplacée par une multitude de nouveaux capteurs de santé sophistiqués. L’un des derniers capteurs qui gagne en popularité est l’oxymètre de pouls. Il fait son chemin sur de plus en plus de trackers de fitness et de montres intelligentes de Garmin, Fitbit et autres. Mais qu’est-ce que l’oxymètre de pouls et pourquoi est-il important? Laissez-nous vous expliquer.

Qu’est-ce qu’un oxymètre de pouls?

Les oxymètres de pouls, souvent appelés capteurs SpO2 sur les appareils portables, sont utilisés pour mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang ou la saturation de l’oxygène dans votre sang. Dans le domaine médical, les oxymètres de pouls sont généralement de petits appareils qui ressemblent à un clip. Ils peuvent être attachés à un doigt, un orteil et parfois un lobe d’oreille pour mesurer sans douleur les niveaux d’oxygène dans le sang. Les oxymètres médicaux et portables utilisent la lumière pour ce faire.

En règle générale, un oxymètre de pouls dispose de deux LED avec différentes longueurs d’onde de lumière – une rouge et une infrarouge. En effet, l’absorption de la lumière diffère entre le sang qui a des niveaux normaux d’oxygène et le sang qui manque d’oxygène. Le sang oxygéné absorbe plus de lumière infrarouge, tandis que le sang désoxygéné en laisse passer une plus grande partie. Cela permet aux oxymètres de pouls de détecter rapidement et de manière non invasive les niveaux d’oxygène et de mesurer la façon dont l’oxygène est transporté vers les extrémités.

Cependant, tous les oxymètres de pouls portables ne sont pas égaux. Les appareils pionniers équipés du capteur comme le Withings Pulse Ox vous obligeaient à placer votre doigt sur le dos de l’appareil pour la mesure. La plupart des autres peuvent être utilisés lorsque l’appareil est toujours à votre poignet, mais ils vous obligent à rester immobile pendant quelques secondes pour un seul contrôle sur place. Cependant, les montres et les trackers de fitness récents ont généralement des capteurs qui fournissent également un suivi du sommeil du bœuf pulsé.

Néanmoins, les données du capteur portable ne doivent pas être utilisées pour l’autodiagnostic, surtout si le tracker ou la montre intelligente n’a pas d’autorisation FDA. Il peut encore être un excellent outil pour la détection potentielle de problèmes de santé, mais il doit être suivi d’un examen et d’un diagnostic par un professionnel de la santé.

A quoi cela sert?

Comme tout autre capteur de santé portable, la fonction principale d’un oxymètre de pouls est de collecter des données de santé et de vous informer si quelque chose sort de l’ordinaire. La première chose à savoir est le taux normal de saturation en oxygène du sang. Il se situe à environ 95% pour les individus en bonne santé, bien que des taux inférieurs soient à la fois possibles et normaux. Cependant, si vous obtenez régulièrement des lectures inférieures à 90%, il est peut-être temps de consulter le médecin. Ils peuvent vérifier la précision des lectures et recommander les prochaines étapes.

Un oxymètre de pouls est un capteur essentiel pour les amateurs de ski alpin.

Un tracker de fitness équipé d’un oxymètre de pouls peut également être utile si vous augmentez votre jeu d’exercice. En effet, les lectures de saturation en oxygène du sang peuvent être utilisées pour interpréter la façon dont vous gérez une activité accrue. Si vous en faites trop, vos niveaux peuvent baisser, vous signalant de prendre les choses un peu plus facilement. C’est également un capteur essentiel pour les passionnés d’alpinisme qui grimpent à de hautes altitudes où l’air est plus fin.

Enfin, étant donné que de nombreux nouveaux trackers disposent désormais d’oxymètres de pouls qui fournissent un suivi tout au long de la nuit, le capteur peut être utilisé pour détecter les premiers signes d’apnée du sommeil. L’apnée du sommeil est un trouble grave du sommeil qui oblige les personnes concernées à arrêter de respirer pendant de courts intervalles pendant la nuit. Les victimes ronflent souvent et ne se sentent pas reposées même après une nuit complète de sommeil. Plus important encore, laisser le trouble non traité peut entraîner d’autres problèmes de santé plus graves. C’est pourquoi une smartwatch avec un oxymètre de pouls peut être bénéfique pour une détection précoce.

Trackers avec oxymètres de pouls

Si vous êtes convaincu que vous avez besoin d’un appareil portable avec un oxymètre de pouls, nous avons de bonnes nouvelles! Il existe un certain nombre de trackers de fitness et de montres intelligentes qui arborent déjà le capteur SpO2. Garmin est l’un des fabricants qui a incorporé un oxymètre de pouls dans bon nombre de ses appareils portables récents, y compris le Garmin Vivosmart 4, le Garmin Venu, Fenix ​​5X et 6X, ainsi que la plupart des montres de course Forerunner.

Withings est une autre marque qui privilégie l’oxymètre de pouls. Son premier appareil à l’avoir présenté était le Withings Pulse Ox, mais la marque a fait de grands pas avec son dernier ScanWatch, qu’elle a présenté au CES 2020. Elle sera en mesure de suivre les niveaux de saturation en oxygène tout au long de la nuit et se concentre sur l’apnée du sommeil détection. Comme beaucoup d’autres, cependant, l’appareil n’a pas encore été autorisé par la FDA (bien qu’il devrait l’être en 2020).

Fitbit, d’autre part, a les capteurs SpO2 basés sur la lumière sur certains de ses appareils depuis un certain temps. Les montres Ionic, Versa et Versa 2 arborent le capteur, tout comme le tracker de fitness Charge 3.

