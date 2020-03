Pandémie de coronavirus: quel sera son impact sur l’industrie mobile?

Département d’État américain

L’épidémie de Covid-19, mieux connue simplement sous le nom de coronavirus, a déjà eu un impact majeur sur le monde entier.

À ce jour, plus de 135 000 cas de coronavirus ont été signalés dans le monde. Alors que la majorité de ces cas proviennent de Chine, le virus se propage rapidement dans d’autres parties du monde, entraînant à ce jour près de 5 000 morts. Des épidémies majeures se sont produites en Corée du Sud, en Iran et en Italie. Une grande partie de l’Europe est soumise à divers degrés de verrouillage. Les États-Unis ont enregistré plus de 1 300 cas, et le nombre continue d’augmenter.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur Covid-19, qui vient d’être déclaré pandémie par l’Organisation mondiale de la santé. Ce que nous savons, c’est que la pandémie aura un impact massif sur l’économie mondiale, y compris un impact large et potentiellement durable sur le marché des smartphones.

Les perturbations de la ligne d’approvisionnement, les hausses de prix, les retards de produits, les annulations de lancement, les coupures dans les événements marketing et les licenciements se produisent déjà ou constituent une menace très réelle.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’industrie des smartphones et comment il pourrait façonner son avenir dans les semaines, mois et années à venir.

Des perturbations de la ligne d’approvisionnement se produisent déjà

Il y a un aspect qui ne nécessite aucune spéculation. L’épidémie de coronavirus perturbe gravement les chaînes d’approvisionnement mondiales pour les smartphones et autres appareils. Une grande partie de l’impact est localisée en Chine, où une grande majorité de l’électronique est produite, mais les lignes d’alimentation dans d’autres pays sont désorganisées. L’industrie s’appuie sur un réseau de lignes d’approvisionnement profondément interconnecté, ce qui signifie que des événements localisés peuvent avoir des conséquences inattendues et de grande envergure.

La Chine a, de loin, les cas les plus signalés de Covid-19. En conséquence, le gouvernement chinois a fait des efforts extraordinaires pour ralentir la propagation du virus en ordonnant aux gens de rester chez eux et en fermant efficacement des industries entières dans le processus.

Peut-être que l’assembleur de smartphones le plus connu, Foxconn, a fermé ses usines en Chine pendant plusieurs semaines en février 2020.

Peut-être que l’assembleur de smartphones le plus connu, Foxconn, a fermé ses usines en Chine pendant plusieurs semaines en février 2020. Foxconn affirme maintenant avoir recommencé à produire dans ses installations chinoises, bien que l’on ne sache pas combien de temps il faudra pour obtenir ces usines jusqu’à leur pleine capacité. Des rapports de fermetures temporaires d’usines en Chine par Samsung et LG Display ont également été publiés.

Sangeetika Srivastava, analyste de recherche senior chez Worldwide Mobile Device Trackers d’IDC, a déclaré que «les pénuries de composants, les fermetures d’usine, les mandats de quarantaine, la logistique et les restrictions de voyage créeront des obstacles pour les vendeurs de smartphones pour produire des combinés et déployer de nouveaux appareils».

Il reste à voir comment l’épidémie affectera finalement les lignes d’approvisionnement, d’autant plus que le coronavirus se propage au-delà de la Chine. Par exemple, Samsung, LG et Motorola ont cessé ou réduit la production dans leurs usines au Brésil en raison du manque de pièces. Ce scénario pourrait se répéter encore et encore.

Canalys

Le cabinet d’études Canalys prévoit que, dans le meilleur des cas, les livraisons de smartphones diminueront de 4,3%, pour un total de 1,3 milliard d’unités, en 2020. Le nombre de livraisons pourrait baisser de 12,6% dans le pire des cas scénario.

Si ces prévisions s’avèrent exactes, nous verrons certainement une baisse des ventes de smartphones, au moins à court terme. Canalys prévoit que les livraisons de téléphones intelligents rebondiront à la normale d’ici le troisième trimestre de 2020.

La doublure en argent est la situation en Chine semble s’améliorer rapidement. Alors que de grandes étendues du pays sont toujours sous verrouillage, la Chine signale chaque jour moins de nouveaux cas de coronavirus. La Corée du Sud, une autre puissance manufacturière, semble également maîtriser l’épidémie. Bien que rien ne garantisse que ces développements positifs se poursuivront, cela augure bien pour les deux pays durement touchés, ainsi que pour l’industrie électronique.

Les smartphones coûteront-ils plus cher ou auront-ils des versions retardées?

Nous constatons déjà des problèmes d’approvisionnement de produits affectant les prix de certains smartphones. En Inde, le prix du Xiaomi Redmi Note 8 a augmenté, selon India Today, la société accusant les effets du coronavirus sur sa chaîne d’approvisionnement en Chine. Cela pourrait se produire pour plus de combinés dans les jours et les semaines à venir.

Pour le moment, nous avons peu d’informations concrètes sur les sociétés de smartphones qui retardent la sortie des principaux smartphones en raison du coronavirus. Bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé, Motorola aurait lancé le Edge, son premier produit phare depuis des années, au salon MWC, désormais annulé. Nous n’avons plus rien entendu à ce sujet depuis lors, suggérant que Motorola aurait pu le retarder.

D’autres fabricants de smartphones nous disent que la pandémie entraîne des ralentissements du développement logiciel, car plus d’employés travaillent à domicile ou ne travaillent pas du tout.

Le lancement mondial du Xiaomi Mi 10 Pro devait également avoir lieu au MWC de Barcelone. Il a été repoussé d’un mois complet jusqu’au 27 mars.

Au-delà des smartphones, la console de jeu TurboGrafx 16 Mini de Konami a été retardée indéfiniment en raison de l’épidémie. L’appareil devait être publié le 19 mars, selon Polygon.

Il se peut que certaines mises à jour logicielles soient également retardées pour les combinés. Xiaomi a récemment annoncé que la mise à jour d’Android 10 pour son téléphone Mi A3 a été retardée par rapport à une version prévue pour la mi-février. La société a déclaré que le retard était «dû à l’arrêt prolongé dû à l’épidémie mondiale de coronavirus». HMD Global a également déclaré qu’il repousserait ses mises à jour prévues d’Android 10 pour les mêmes raisons. D’autres fabricants de smartphones nous disent que la pandémie entraîne des ralentissements dans le développement de logiciels, car un plus grand nombre d’employés travaillent à domicile ou ne travaillent pas du tout.

Davantage d’entreprises pourraient délocaliser la fabrication de smartphones hors de Chine

91Mobiles

Après l’augmentation des coûts de main-d’œuvre et les retombées de la guerre commerciale, l’épidémie de coronavirus est une autre raison pour les entreprises d’électronique de réévaluer leur dépendance à l’égard du secteur manufacturier chinois.

Certaines entreprises prévoient déjà de dépendre moins des usines chinoises.

Certaines entreprises prévoient déjà de dépendre moins des usines chinoises. Le Nikkei Asian Review a indiqué que Google avait commandé des usines au Vietnam pour fabriquer le prochain Pixel 4a et ferait de même pour le Pixel 5 haut de gamme. Le même article indique que Google utilisera des usines en Thaïlande pour fabriquer certains de ses appareils domestiques intelligents. LG a également déplacé la fabrication de ses smartphones de la Chine vers le Vietnam.

CNBC cite la firme de recherche Kearney disant qu’il est possible que beaucoup plus d’entreprises délocalisent la fabrication de modules et de produits finis hors de Chine. Cependant, le déplacement de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de composants hors de Chine pourrait s’avérer plus difficile. Les composants sont «un point d’étranglement unique car les composants sont un ingrédient nécessaire dans les modules et les assemblages de produits finis. C’est très difficile à déplacer, car cela nécessite des écosystèmes entiers », a déclaré Kearney.

L’épidémie de coronavirus ne fera qu’accélérer la tendance à fabriquer des smartphones, et en fait de nombreux autres produits, hors de Chine.

Secouer les salons et événements presse

À la mi-février, la GSMA a annulé le salon 2020 Mobile World Congress à Barcelone par crainte de coronavirus. C’était avant même que l’épidémie ne prenne pied en Europe.

La GSMA a confirmé à Android Authority qu’après l’annulation de l’édition 2020 du MWC, elle «réalignerait ses priorités, y compris en matière de personnel, pour continuer à servir l’industrie des télécommunications en évolution et permettre le déploiement de la 5G». La déclaration semble suggérer que certaines mises à pied à la GSMA auront lieu, mais les détails n’ont pas été révélés.

D’autres grands salons qui devaient se tenir en mars, notamment la Game Developers Conference à San Francisco, le Geneva Auto Show, South by Southwest, la 2020 I / O developer conference, la E3 video game trade show, Microsoft Build, et plus récemment, la WWDC d’Apple a été annulée ou reportée. Certaines pertes d’emplois dues à ces annulations sont inévitables.

De plus en plus de grandes entreprises demandent désormais à leurs employés de ne pas voyager ou travailler à distance. Par exemple, tout le personnel de Google en Amérique du Nord travaille désormais à domicile.

De plus en plus de grandes entreprises demandent désormais à leurs employés de ne pas voyager ou travailler à distance. Par exemple, tout le personnel de Google en Amérique du Nord travaille désormais à domicile. Si l’épidémie continue de s’aggraver au printemps, d’autres technologies pourraient être reconsidérées.

À long terme, les sociétés de smartphones pourraient apporter des modifications marketing et RP majeures dans un monde post-coronavirus. Ils pourraient décider qu’il est moins coûteux d’organiser des événements en ligne pour lancer de nouveaux produits, au lieu d’organiser des événements de presse massifs. Nous avons déjà vu cela se produire avec Huawei, Sony et Xiaomi organisant des événements de presse virtuelle.

Si les entreprises décident que les événements de presse virtuels peuvent faire le travail aussi bien qu’une énorme conférence de presse ou assister à un salon commercial, nous pourrions voir moins de ces événements dans les mois et les années à venir.

Qui bénéficiera de l’épidémie de coronavirus?

Nous voyons déjà de grandes sociétés technologiques comme Facebook, Microsoft, Google, Apple et d’autres demander à leurs employés de travailler à domicile. Les entreprises et les organisations de nombreux autres secteurs emboîtent le pas, ce qui pourrait donner un coup de fouet aux logiciels de collaboration en ligne.

Qu’il s’agisse de charité, d’autopromotion ou d’un mélange des deux, les acteurs de l’espace logiciel de collaboration ont annoncé des mesures destinées à aider les organisations qui doivent s’adapter au travail à distance. Google donne à quiconque un accès gratuit aux fonctionnalités plus avancées de son service Hangouts Meets jusqu’au 1er juillet au moins. Normalement, ces fonctionnalités coûteraient 13 $ par mois par utilisateur. Microsoft propose également un essai gratuit de six mois de son logiciel Teams. Ces types de mouvements pourraient être mémorisés par les entreprises touchées par l’épidémie de coronavirus, qui pourraient les transformer en clients payants une fois la crise terminée.

De même, les personnes qui doivent rester à la maison utiliseront probablement plus souvent les services de livraison en ligne. C’est à la fois un défi et une opportunité pour l’industrie de la livraison en plein essor. En effet, CNBC rapporte que les clients d’Amazon Prime Now dans certaines régions des États-Unis connaissent déjà des ralentissements de service. Les mêmes problèmes affectent également les services de livraison le lendemain de Walmart. Mais les gens ont encore besoin de se procurer de la nourriture et d’autres produits de première nécessité, et cette crise pourrait les obliger à recourir plus souvent aux services de livraison.

Enfin, les personnes coincées à la maison devront se distraire une fois le travail terminé. Ils pourront regarder la télévision et utiliser les services de streaming sur leurs téléviseurs et téléphones intelligents. Cela pourrait signifier plus d’utilisation, et même plus d’abonnés, pour des services comme Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Disney Plus, Apple TV Plus, etc.

Les achats de jeux vidéo, sur mobile, PC et consoles, pourraient également bénéficier d’un coup de pouce si les quarantaines s’étendent sur des périodes plus longues. Ironiquement, cette crise survient alors que les services de jeux en streaming comme Google Stadia, Microsoft xCloud et Nvidia Geforce Now s’intensifient. Avant l’épidémie, il y avait de nombreux doutes quant à la popularité de ces services. Il est possible qu’ils voient une augmentation de leur utilisation si les gens sont contraints de rester à la maison ou de s’isoler pendant de longues périodes.

Le pire des scénarios: un ralentissement économique mondial

Jusqu’à présent, nous avons parlé des effets directs de la pandémie de coronavirus sur l’industrie des smartphones. Mais le plus grand effet, et potentiellement le plus dommageable, sera indirect, résultant d’une potentielle récession mondiale causée par le coronavirus.

À l’heure actuelle, nous ne savons pas quel sera l’impact économique final de l’épidémie de Covid-19. Si les cas commencent à s’arrêter au printemps, l’impact final pourrait n’être qu’un quart ou deux de croissance faible à négative, peut-être principalement limité aux industries exposées directement.

Si l’épidémie de coronavirus persiste au printemps et en été, ou si elle revient en vigueur à l’automne, l’impact économique pourrait être beaucoup plus élevé et plus large.

Si l’épidémie de coronavirus persiste au printemps et en été, ou si elle revient en vigueur à l’automne, l’impact économique pourrait être beaucoup plus élevé et plus large. Nous avons déjà vu des perturbations mondiales dans l’industrie du voyage, certaines compagnies aériennes ayant réduit leurs vols de près de 20%. L’Association du transport aérien international a récemment déclaré que les compagnies aériennes pourraient perdre jusqu’à 113 milliards de dollars de revenus en 2020, selon la propagation du virus. C’est la même situation avec d’autres secteurs comme le tourisme, l’hôtellerie, le divertissement et d’autres services.

Le problème est que l’économie mondiale n’est pas en mesure d’absorber de gros chocs. Cela s’explique en partie par la guerre commerciale prolongée entre les États-Unis et la Chine, qui a globalement fait augmenter les prix de nombreux produits. Une grande partie de l’Europe souffrait déjà d’une économie stagnante, avant même l’arrivée du coronavirus. Aux États-Unis, l’économie a connu une période de croissance record qui devait se terminer tôt ou tard. Même l’année dernière, certains experts prédisaient une récession.

Si nous voyons des fermetures massives étendues d’écoles, d’entreprises et plus aux États-Unis et au-delà, cela pourrait pousser l’économie mondiale dans une récession. Cela pourrait entraîner une baisse de la demande de smartphones, ce qui pourrait entraîner la mise à pied des entreprises concernées et la fermeture des chaînes de production. Nous pourrions également voir une certaine consolidation dans l’industrie, car les petits acteurs sont soit achetés par de plus grandes entreprises, soit fermés complètement. Même avant l’épidémie, de nombreux fabricants de téléphones opéraient sur de faibles marges ou portaient même des pertes.

Tout cela survient alors que l’industrie essaie de pousser l’adoption de la 5G à la fois dans les téléphones et les réseaux sans fil. Cela allait toujours être une proposition coûteuse.

Une profonde récession est, il est vrai, le pire des cas pour la façon dont l’épidémie de coronavirus pourrait affecter l’industrie des smartphones. Cependant, ce n’est pas en dehors du domaine des possibilités. Il est possible qu’un vaccin ou un traitement contre la maladie de Covid-19 puisse être réalisé en un an (le temps le plus court possible). Même ainsi, les États-Unis et même le monde pourraient sombrer dans un déclin économique qui pourrait prendre des années à se remettre.

En fin de compte, nous ne pouvons pas savoir si l’une de ces prévisions se produira de cette façon. Espérons que l’impact à long terme de l’éclosion de coronavirus est hors de proportion. Pour l’instant, restez en sécurité et soyez prudent là-bas.