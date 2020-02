Pandora lance l’application Apple Watch autonome

Pandora a mis à jour son application iOS pour inclure une nouvelle application Apple Watch autonome, apportant toute votre musique Pandora directement à votre poignet.

Comme indiqué par MacRumors, la nouvelle application autonome est disponible en téléchargement sur WatchOS 6.

Publié le 13 février, les notes de publication de la dernière mise à jour indiquent:

Présentation de notre nouvelle application Apple Watch autonome!

Laissez le téléphone à la maison et apportez toute votre écoute avec vous grâce à notre application Apple Watch mise à jour. Vous pouvez désormais diffuser votre musique et vos podcasts préférés directement depuis votre poignet – aucun téléphone requis.

Pandora lance l’application Apple Watch.

astuce @MacRumors pic.twitter.com/6K91jKj9bx

– Stefan Constantine (@WhatTheBit) 13 février 2020

Pandora est un service de streaming américain qui vous permet de créer des stations à partir de vos chansons, artistes ou genres préférés, en recherchant ou en parcourant pour trouver des stations recommandées pour votre humeur ou votre activité. La nouvelle application de veille autonome permettra aux utilisateurs d’écouter de la musique, des stations et des podcasts directement depuis leur Apple Watch.

La dernière grande mise à jour de Pandora est intervenue en octobre de l’année dernière, lorsque son application iOS a été révisée. Ses notes d’application iOS standard indiquent:

Créez des stations à partir de vos chansons, artistes ou genres préférés, recherchez ou parcourez pour trouver des stations recommandées pour votre humeur ou votre activité, et découvrez des podcasts qui vous parlent. Téléchargez dès aujourd’hui et accédez instantanément à vos artistes et podcasts préférés, tout en restant à jour sur les singles et les sorties les plus récents. Du rap et de la pop au rock et au country, jouez vos artistes préférés et restez au courant des meilleurs succès et sorties d’aujourd’hui. Commencez à diffuser tous les succès mondiaux actuels et profitez de votre propre expérience musicale personnalisée.