Pandora présente l’application Apple Watch autonome, diffuse de la musique et des podcasts sans iPhone requis

Pandora a présenté cette semaine une application Apple Watch autonome qui vous permet de diffuser de la musique et des podcasts depuis votre poignet sans iPhone requis.

À partir de ‌watchOS 6‌, les développeurs peuvent distribuer des applications conçues spécifiquement pour ‌Apple Watch‌, sans application associée sur iOS. Ces applications peuvent être téléchargées à partir de la nouvelle application App Store sur watchOS 6.

Racheté par SiriusXM en 2018, Pandora est un service de musique en streaming aux États-Unis qui propose une radio gratuite et financée par la publicité. Le service propose également deux niveaux payants, dont Pandora Plus avec radio personnalisée sans publicité pour 4,99 $ par mois et Pandora Premium avec musique à la demande et podcasts pour 12,99 $ par mois.

