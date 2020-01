Panne de l’App Store affectant Fortnite et d’autres applications principales avec des achats intégrés

La page Web État du système d’Apple indique aujourd’hui que certains utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes avec l’App Store. La société affirme que les utilisateurs de l’App Store “rencontrent un problème avec ce service” et qu’ils “enquêtent sur ce problème”. Selon les développeurs, il n’est actuellement pas possible d’obtenir avec succès des achats via l’application.

Le profil Twitter officiel de Fortnite a révélé que la boutique en jeu a été temporairement désactivée pour éviter d’autres problèmes pour les utilisateurs. Christian Selig, développeur de l’application Apollo pour Reddit, a également signalé des problèmes avec les services d’Apple.

Apple utilise généralement une goutte jaune pour indiquer les «problèmes» avec un service, même lorsqu’il s’agit d’un problème grave affectant de nombreux clients. La page n’est pas toujours la source de détails la plus fiable en ce qui concerne les temps d’arrêt des services Apple, mais elle montre qu’Apple est conscient des problèmes auxquels de nombreux utilisateurs sont confrontés ce matin.

Le problème de l’App Store ne semble pas avoir affecté d’autres services comme Apple Music et iCloud.

Nous mettrons à jour cet article une fois le problème résolu. Avez-vous rencontré des problèmes avec l’App Store aujourd’hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Nous avons désactivé la boutique sur les appareils iOS car les achats sur l’App Store ne sont pas terminés.

– Statut Fortnite (@FortniteStatus) 24 janvier 2020

https://platform.twitter.com/widgets.js

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: