Panoramique et zoom depuis votre téléphone avec des caméras de sécurité à domicile de 33 $ sur Amazon, aujourd’hui seulement – .

Tous les autres jours, nous dirions à toute personne à la recherche d’une excellente caméra de sécurité domestique de sauter la Nest Cam à 200 $ et de prendre une Wyze Cam sur Amazon. À 24 $ pour toutes les fonctionnalités de base que vous trouverez dans une Nest Cam ainsi que 14 jours de stockage gratuit dans le cloud pour les clips que vous enregistrez, cela ne fait vraiment pas mieux. Cela dit, il y a une vente d’éruption d’une journée en ce moment sur Amazon qui réduit encore mieux les caméras de sécurité à domicile sans fil à des prix bas, donc nous modifions notre recommandation jusqu’à la fin de la journée de jeudi.

Si vous n’avez jamais entendu parler de la société de maison intelligente Blurams, vous n’êtes pas seul. Blurams n’est pas exactement un nom familier, après tout. Mais creusez un peu plus sur Amazon et vous trouverez d’excellentes notes sur tous les meilleurs produits de la marque, et c’est pourquoi Amazon a sélectionné trois de ses appareils photo pour figurer dans la grande vente Gold Box d’un jour.

Tout d’abord, nous avons la caméra de sécurité dôme Blurams 1080p en vente pour seulement 32,99 $. Cette superbe caméra offre une résolution de 1080p, une détection de mouvement, une détection du son, des alertes AI, un mode spécial de confidentialité, la prise en charge du stockage dans le cloud ainsi que du stockage local, et plus encore. En plus de tout cela, c’est une caméra dôme, vous pouvez donc utiliser une caméra pour voir chaque dernier centimètre d’une pièce en vous déplaçant et en zoomant avec l’application sur votre iPhone ou Android!

Voici plus d’informations sur la page du produit:

Surveillance de la couverture à 360 ° – FOV à 118 °, plage horizontale à 355 ° et plage verticale à 90 ° pour une clarté de la couverture à 360 °. La résolution 1080p avec vision nocturne offre des vidéos nettes de jour comme de nuit. L’audio bidirectionnel vous permet de parler avec la famille ou d’envoyer une commande vocale à votre chien.

Alertes instantanées intelligentes – Enregistrez automatiquement une vidéo d’alerte de 10 à 15 secondes sur le cloud via un cryptage de bout en bout et sont accessibles pendant 24 heures – aucun abonnement ni frais mensuels requis. Soyez averti sur un smartphone lorsque cette caméra d’intérieur détecte les mouvements et les sons, tels que les pleurs de bébé, l’alarme de fumée ou le bris de verre. Sélectionnez une zone d’activité spécifique ou activez le mode de croisière automatique pour numériser la zone que vous souhaitez afficher. Le mode de masquage de confidentialité garantit qu’il n’enregistre rien sans votre permission.

Affichage multi-caméras – Évaluez 4 caméras IP simultanément sur l’application Blurams ou le portail Web officiel pour surveiller à distance différents endroits. Il vous permet de partager votre caméra avec des membres de la famille et de diffuser en direct vos chats, vos enfants ou quelque chose que vous souhaitez voir sur votre téléphone à tout moment et n’importe où. Fonctionne uniquement avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz (ne prend pas en charge le Wi-Fi 5 GHz).

Plus de fonctionnalités d’IA sur le cloud – Le bonhomme de neige Blurams est livré avec un service d’essai gratuit d’un mois avec un stockage gratuit de 7 jours sur le cloud pour éviter la perte de métrage du stockage local. La recherche rapide de l’événement sur le cloud en fonction du modèle de caméra, de l’heure ou du type d’alerte, le partage de séquences vidéo ou la modification de vos fichiers préférés est facile sur le cloud. Le stockage local prend en charge jusqu’à 128 Go de carte SD.

Fonctionne avec Alexa – Contrôlez à distance votre caméra domestique Blurams avec l’assistant Alexa avec la commande vocale simple. Demandez à l’Alexa de montrer votre chambre ou votre cuisine où vous placez la caméra dôme Blurams.

Ensuite, nous avons la caméra de sécurité Blurams Dome Pro 1080p améliorée, qui contient un tas de fonctionnalités intéressantes que vous ne trouverez pas sur le modèle de base. Les exemples incluent une sirène intégrée, la reconnaissance faciale et les alertes de personne, ainsi que des fonctionnalités d’IA supplémentaires que vous n’obtenez pas avec la caméra dôme Blurams standard. Et comme il s’agit toujours d’une caméra à dôme, vous pouvez également effectuer un panoramique et un zoom depuis l’application, tout comme l’autre modèle. C’est déjà un vol à 55 $, mais Amazon le vend en ce moment pour un prix record de 41,99 $.

Enfin, nous avons la caméra de sécurité 1080p Blurams Outdoor Pro. Cette caméra extérieure résistante aux intempéries est classée IP65 afin que vous n’ayez pas à vous soucier de la pluie, de la neige ou même de la poussière qui pénètre dans la caméra. Il conserve de nombreuses fonctionnalités intelligentes du Dome Pro mentionnées ci-dessus, comme la reconnaissance faciale, les alertes de personne intelligente et même une sirène intégrée pour dissuader les voleurs qui pourraient se cacher dans votre maison. 71 $ est déjà un excellent prix pour ce modèle, mais il est en vente pour seulement 55,99 $ jusqu’à la fin de la journée de jeudi.

