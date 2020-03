Paramount annonce que «Sonic the Hedgehog» arrive sur iTunes ce mois-ci

Un certain nombre de films sont sortis en début de diffusion numérique en raison de la fermeture de cinémas dans le monde alors que la pandémie de coronavirus se poursuit. Ce week-end, Disney a sorti ‘Onward’ sur iTunes et Disney + après avoir été dans les salles de cinéma pendant un peu plus de deux semaines. Universal a également sorti une poignée de films dont The Invisible Man, The Hunt et d’autres en location sur iTunes.

Vendredi, Variety a annoncé que Paramount emboîterait le pas et publiera désormais “ Sonic the Hedgehog ” sur iTunes et d’autres plateformes de streaming le 31 mars. Le film n’aurait été qu’à son 46e jour de sortie en salles à ce moment-là.

Les films ont normalement une fenêtre de quatre-vingt-dix jours dans laquelle ils sont dans les salles avant de passer à une sortie numérique, mais les circonstances ont évidemment rendu cela impossible pour la plupart, sinon la totalité, des films actuellement en salles.

Le film sera disponible à l’achat via iTunes pour 19,99 $ et il est déjà disponible en précommande sur iTunes. C’est une belle décision de Paramount, car certains des autres films mis à disposition pour une sortie numérique précoce sont au même prix que pour la location. Le disque physique Bluray sortira toujours en magasin le 19 mai.

“ Sonic the Hedgehog ” a rapporté 146 millions de dollars aux États-Unis et 306 millions de dollars dans le monde, devenant le film de jeu vidéo le plus rentable de l’histoire du box-office américain. Si vous achetez le film via iTunes, il sera disponible en streaming via Apple TV, iPhone, iPad, Mac, etc.