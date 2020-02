Paramount n’a pas vraiment dépensé beaucoup sur le film «Sonic the Hedgehog» – .

Après le tollé d’Internet l’année dernière lorsque la première bande-annonce du nouveau film Sonic the Hedgehog a frappé YouTube, ce qui a inspiré non seulement une panique de masse sur l’apparence du personnage, mais un retard de publication afin que des changements de dernière minute puissent être apportés, la sortie du film est enfin à portée de main. Et avant ses débuts en salles ce week-end, je dois dire – je suis agréablement surpris par l’ambiance au moins légèrement positive qui l’entoure dans la dernière période précédant la sortie.

“Je ne m’attendais pas à cela, mais @SonicMovie est un plaisir total”, a tweeté un écrivain qui a pu le voir tôt. De même, Haruki Satomi – le président de la société mère de Sega, Sega Sammy – a publié une déclaration cette semaine offrant son soutien, notant que: “Sonic est aimé par les fans du monde entier depuis 29 ans, et nous sommes ravis qu’ils voient ses débuts sur l’écran argenté. La personnalité, le charme et cette histoire d’amitié de Sonic sont complétés par une fantastique action non-stop. »Le film a le potentiel de« réchauffer le cœur des téléspectateurs de tous âges », a-t-il poursuivi.

Un autre écrivain est même allé jusqu’à dire que le travail vocal de Ben Schwartz pour Sonic rappelle un peu la performance vocale inoubliable de Robin Williams en tant que Génie dans le film original animé d’Aladdin:

Le film au moment d’écrire ces lignes a un score de 67% de critiques sur Rotten Tomatoes – pas génial, mais pas mal. Voici le truc, cependant. Paramount a au moins une chance extérieure d’être assuré d’un succès au moins modeste pour Sonic, ce qui serait une inversion bienvenue pour le studio après une série de bombes comme Gemini Man et The Rhythm Section. Paramount l’a fait en contrôlant l’une des rares variables de l’équation du succès qui est en son pouvoir – le budget du film.

Sonic aurait un budget de production de seulement 85 millions de dollars, bien inférieur à celui de prix récents comme le détective Pikachu de 150 millions de dollars, Gemini Man à 138 millions de dollars et Terminator: Dark Fate à 185 millions de dollars. Un autre bon signe était le fait que le retard très médiatisé pour modifier un peu plus les effets du film n’a pas fait augmenter le coût – seulement de 5 millions de dollars au maximum. Nous devrons attendre et voir quel est le résultat final, si le film en valait la peine ou si une terrible injustice a été faite à un personnage et à une franchise qui portent beaucoup de nostalgie, tant de la part des joueurs vidéo que le public général. Mais bon, au moins Paramount ne sera pas trop profond dans le trou s’il bombarde, ce qui doit compter pour quelque chose.

Source de l’image: YouTube

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

