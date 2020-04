Paranoid Android ROM est de retour d’entre les morts avec les versions d’Android 10 (mise à jour: plus de téléphones)

Cette histoire a été initialement publiée le 2020/04/16

11 h 19 HAP le 16 avril 2020 et dernière mise à jour 2020/04/26

21 h 15 PDTA 26 avril 2020.

LineageOS est la ROM Android personnalisée la plus utilisée, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de place pour les autres. Android paranoïaque était un choix populaire à l’époque de KitKat, et bien que la ROM soit revenue en force avec les versions de Nougat en 2017, il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles depuis. Maintenant, le projet est de retour (encore une fois), vantant les versions d’Android 10 pour neuf téléphones jusqu’à présent.

“Pour Oreo et Pie, nous avons publié des versions de qualité alpha et bêta”, a déclaré PA dans un article de blog. “Nous sommes heureux d’annoncer que Quartz sera notre première version stable depuis Nougat. C’est la première étape pour nous pour que Paranoid Android mérite d’être installé sur vos téléphones et que nous publions sur autant d’appareils à la fois. Nous pensons également que nous sommes maintenant capable de s’engager à donner à Paranoid Android la vie dont il a vraiment besoin pour continuer à croître. “

La liste des modifications dans les premières versions de “ Quartz ” est longue et, contrairement à LineageOS, Paranoid Android inclut des applications Google dans le zip flash. Cela pourrait décevoir le groupe d’utilisateurs de ROM qui cherchent à échapper aux services Google, mais il y a toujours Lineage.

Fonctionnalités Android Paranoid Quartz

GAPPS inclus à l’intérieur des zips.

Niveau de correctif de sécurité d’avril 2020.

Prise en charge OTA (avec deltas).

Lecture adaptative.

Stabilisation de l’écran (mode cardan).

SafetyNet (la plupart des appareils).

Enregistreur d’écran intégré.

Prise en charge FOD (Fingerprint On Display).

Notifications impulsionnelles.

ParanoidDoze: prise en charge étendue d’AOD

Gestes hors écran.

Prise en charge des gestes.

Interface utilisateur adaptée aux vibrations.

Système de vibration étendu (appareils OnePlus).

Interface utilisateur du curseur d’alerte (appareils OnePlus).

OTS: sur place, présente le système d’invite d’indication d’utilisateur, utilise une conception de snack-bar pour inviter l’utilisateur à apporter des modifications.

Mode Pocket, introduit un mode qui détectera chaque fois que votre appareil est sur la poche et l’empêchera de se réveiller.

Indicateur de charge rapide (inclut les appareils OnePlus).

Paramètres rapides Tirez vers le bas avec un doigt.

Redémarrage étendu.

Présentation de la réinitialisation des paramètres des fonctionnalités PA sous Paramètres → Système → Options de réinitialisation.

Appuyez deux fois pour dormir sur le clavier (écran de verrouillage) et le lanceur.

Volume Appuyez longuement pour sauter des pistes.

Panneau de volume à gauche pour les appareils avec boutons de volume gauche.

Notifications de la barre d’état ajustées par appareil.

Personnalisation de la barre de navigation.

Sécurité de verrouillage améliorée

Carreau de caféine (merci LineageOS).

Prise en charge étendue des captures d’écran (merci Pixel Experience).

Restrictions relatives aux données cellulaires par application, au VPN et au Wi-Fi.

Faites glisser votre doigt vers le bas pour obtenir des captures d’écran.

Prise en charge de la caméra contextuelle.

Basé sur la balise CAF LA.UM.8.2.r1-04200-sdm660.0.

Paranoid Android démarre également avec une sélection décente d’appareils pris en charge, avec d’autres à venir “dans les prochains jours / semaines”. Voici les appareils avec des versions disponibles maintenant:

OnePlus 3 / 3T (oneplus3)

OnePlus 6 / 6T (enchilada / fajita)

OnePlus 7 Pro (guacamole)

Xiaomi MI 6 (sagit)

Xiaomi MI 9 (cepheus)

Téléphone essentiel (mata)

Xiami Redmi 5 (rose)

Asus Zenfone Max Pro M1 (X00TD)

Asus Zenfone Max Pro M2 (X01BD)

Et voici les appareils qui auront bientôt des builds:

OnePlus 5 et 5T (cheeseburger / boulette)

OnePlus 7, 7T et 7T Pro (guacamoleb / hotdogb / hotdog)

Pocophone F1 (béryllium)

Sony Xperia XZ2 et XZ2 Dual

Sony Xperia XZ2 Compact et XZ2 Compact Dual

Sony Xperia XZ3 et XZ3 Dual

Xiaomi Mi 9T et Redmi K20

Xiaomi Mi 9T Pro et Redmi K20 Pro

Vous pouvez en savoir plus sur la version Quartz et télécharger les versions sur le lien source ci-dessous.

L’équipe Android de Paranoid a publié une deuxième version de Quartz avec une poignée de nouvelles fonctionnalités (déverrouillage du visage, un nouveau curseur de volume, etc.) et une prise en charge supplémentaire pour les OnePlus 5 / 5T et et 7T Pro. Vous pouvez lire le blog complet ici.