Parcourez l’historique des commentaires de ce troll avec les nouvelles cartes de profil de YouTube

YouTube espère que ses nouvelles cartes de profil (via TechCrunch) favoriseront un esprit de coopération au sein de la communauté YouTube et les aideront à “explorer les commentaires, établir des liens avec les autres et contribuer à un YouTube global plus accueillant”. Cependant, il est difficile d’ignorer le potentiel d’abus et le comportement généralement semblable à un troll qu’il pourrait également permettre.

Avec le changement, cliquer sur le nom ou la photo de profil d’un utilisateur tout en faisant défiler les commentaires sur une vidéo ouvrira sa propre «carte de profil». Entre autres choses, il montre des versions explosées de leur photo de profil et de leur nom, ainsi que leur nombre d’abonnés.

Beaucoup plus intéressant – et susceptible d’être controversé – est l’ajout de leur historique de commentaires sur la chaîne, la première fois que nous avons vu une telle agrégation dans le système de commentaires de YouTube. Bien que les commentaires faits sur d’autres chaînes ne soient pas inclus, il est toujours possible que, compte tenu de la nature souvent controversée de la section des commentaires de YouTube, le changement ouvre la possibilité pour les trolls de parcourir les commentaires précédents d’un utilisateur à la recherche d’insultes et moments de «gotcha». À l’inverse, vous pouvez renverser la vapeur sur le troll en faisant de votre mieux pour découvrir leur obsession étrange de collectionner des peaux de serpent.

La réception du long métrage a été, jusqu’à présent au moins, positive, cependant, de nombreuses chaînes plus petites le considérant comme un moyen d’améliorer leur propre visibilité en commentant le travail de créateurs plus populaires. À cet effet, une carte de profil contient également un lien pour afficher la chaîne du commentateur, ainsi que le bouton géant rouge «S’abonner» que nous aimons tous. Si vous êtes déjà abonné, en revanche, la carte de profil le montrera également.

Les cartes de profil sont d’abord déployées sur Android, avec d’autres plates-formes qui devraient suivre bientôt. En plus de cela, la société déploie également une nouvelle option pour filtrer les vidéos dans votre flux d’abonnements, bien que dans ce cas, la mise à niveau arrive d’abord sur iOS et Android plus tard.

