Participez pour gagner un téléviseur et un contrôleur de bouclier Nvidia Shield alors que nous célébrons le 10e anniversaire d’Android Police

Le matériel Shield TV de Nvidia est parmi les plus pris en charge dans le monde d’Android. Aujourd’hui marquant officiellement notre dixième anniversaire en tant que site Web, nous avons pensé qu’un cadeau conforme aux valeurs et à l’histoire de notre site serait de mise. Après cinq ans à couvrir le Shield TV et son support logiciel cohérent, il n’y avait pas beaucoup de questions dans nos esprits, nous avons donc fait équipe avec Nvidia pour donner à un lecteur chanceux l’un des nouveaux téléviseurs Shield de style tube hotdog de Nvidia et un Shield Manette.

Vous pouvez lire la toute première véritable histoire d’Android Police ici. Bien que nous ayons quelques histoires plus anciennes dans nos archives, elles ont été migrées du blog personnel du fondateur du site Artem Russakovski, qui est techniquement le premier publié sous le nom AP. À ce jour, nous servons des nouvelles liées à Android depuis dix ans, écrivant près de quarante-neuf mille messages à ce sujet sur tout, des mises à jour Android aux nouveaux téléphones … enfin, tout ce qu’Artem veut que nous écrivions. De SOON BACKANSWER à jurer Roombas, nous avons passé un bon moment jusqu’à présent. Voici encore dix ans.

Nous avons fait un examen complet de cette nouvelle incarnation tubulaire du Shield TV (qui a mérité le prix du choix de notre éditeur), mais en bref, il faut presque tout ce qui a rendu le précédent Shield TV génial, ajoute une nouvelle fonctionnalité de conversion ascendante basée sur l’IA, et rétrécit l’ensemble dans un élément facilement caché derrière votre téléviseur.

L’un d’eux, plus un contrôleur de bouclier.

Il n’y a pas beaucoup d’appareils Android TV vraiment géniaux, mais Nvidia a toujours fait la liste. Et s’il obtient le même niveau de support que les précédents appareils Shield TV de la société ont vu, nous écrirons probablement sur ce nouveau modèle pendant encore cinq ans.

Participez pour gagner un nouveau Shield TV et Shield Controller

Un heureux gagnant pourra s’emparer à la fois du Shield TV et du contrôleur, et nous ouvrons les entrées aussi largement que possible. Notez, cependant, qu’il peut y avoir un court retard dans l’expédition des appareils en raison de l’impact continu du coronavirus sur la logistique, et les gagnants sur certains marchés (Japon, Mexique, Corée du Sud, Taïwan, Pérou, Colombie) n’auront pas accès à Support client de Nvidia.

Ce concours se déroulera à partir d’aujourd’hui, le 23 mars jusqu’à 23 h 59, heure du Pacifique, le vendredi 27 mars, et est ouvert à l’international aux participants d’Australie, d’Autriche, de Belgique, du Canada (à l’exclusion de la province de Québec), de Colombie, de la République tchèque, du Danemark , Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Norvège, Pérou, Pologne, Corée du Sud, Espagne, Suisse, Taïwan, Royaume-Uni et États-Unis. Participez pour gagner via le widget intégré ci-dessous.

