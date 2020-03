Passez du codage zéro au héros avec cette collection de livres électroniques

Tout le monde peut apprendre à coder, mais choisir la bonne langue pour vous est une autre question. Avec un bibliothèque entière de codage d’ebooks, vous pouvez en essayer quelques-uns ou vous concentrer sur un à la fois. Le pack eBook complet Apprendre à coder vous offre cette chance, et c’est 95% de réduction de Tech Deals en ce moment.

Certains kits d’apprentissage se concentrent sur une seule langue tandis que d’autres n’en couvrent qu’une petite poignée. Pas ce kit d’apprentissage – il combine 20 différents coder des livres électroniques en un seul endroit pratique. Vous pouvez choisir parmi vos favoris et étudier autant que vous le souhaitez à votre rythme. Java, Python, Julia et C ++ ne sont que quelques-unes des options que vous pouvez choisir.

Apprenez Java, Python, C ++ et plus encore.

La grande partie d’un eBook est qu’il n’a pas certaines des limitations des livres normaux. Vous pouvez emmenez-les partout avec vous facilement via votre appareil. Il existe également des livres sur la programmation iOS, et même la blockchain et la robotique de base.

Avec toute une bibliothèque d’eBooks parmi lesquels choisir, peu importe les projets que vous choisissez de réaliser. Vous pouvez gardez toutes vos compétences au frais et brosser lorsque vous vous sentez rouillé avec un accès à vie.

Apprenez à coder les points forts de l’eBook:

Les 20 livres au total du pack eBook complet Apprendre à coder ont un valeur au détail combinée de près de 650 $ mais ils peuvent être à vous pour seulement 29,99 $ lors de cette vente Tech Deals.

Votre avenir de codage vous attend, alors découvrez l’accord via le widget ci-dessous.

