Passez le temps en quarantaine de coronavirus en trouvant des choses amusantes à faire avec des prises intelligentes à 6 $ – .

Les amateurs de gadgets avertis et les novices de la maison intelligente peuvent s’entendre sur une chose: les prises intelligentes Wi-Fi sont géniales.

Ces minuscules petites boîtes sont utilisées pour ajouter une connectivité Wi-Fi et des fonctionnalités intelligentes aux appareils «stupides» traditionnels qui autrement ne pourraient pas être contrôlés par un smartphone ou un système de maison intelligente.

Au-delà de la qualité des prises intelligentes en général, il existe une autre raison de profiter des nombreuses offres d’aujourd’hui sur les mini-prises intelligentes Gosund – découvrir de nouvelles façons amusantes de les utiliser est un excellent moyen d’aider à passer du temps avec votre famille tout en s’auto-mettant en quarantaine.

Tout le monde aime les prises intelligentes. Après tout, qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer? Si vous êtes un connaisseur de la maison intelligente averti de la technologie, les prises intelligentes Wi-Fi vous permettent de connecter tous vos appareils traditionnels “stupides” à n’importe quel système de maison intelligente que vous pourriez utiliser, des SmartThings de Samsung au HomeKit d’Apple et tout le reste. Si vous êtes un consommateur moyen qui n’est pas très averti en matière de technologie, vous adorez probablement toujours les prises intelligentes, car elles facilitent merveilleusement le contrôle des choses dans votre maison à partir de votre smartphone ou de votre voix.

Maintenant, il y a une autre raison de faire le plein de prises intelligentes: la quarantaine.

En raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, les Américains responsables à travers le pays s’auto-mettent en quarantaine. Cela signifie rester à la maison avec votre famille et vous isoler autant que possible, sauf si vous devez absolument sortir pour faire l’épicerie ou en cas d’urgence. Cela signifie que nous passons tous beaucoup de temps dans des quartiers étroits et que nous avons besoin de choses pour nous occuper, donc trouver de nouvelles choses amusantes à faire avec des prises intelligentes pourrait être exactement ce que le médecin a ordonné.

Vous pouvez contrôler à peu près tout ce qui se branche sur le mur pour l’alimentation, de sorte que les possibilités sont pratiquement infinies. Voici un cas d’utilisation astucieux que j’ai trouvé: j’ai connecté mon éclairage paysager extérieur LED à une prise intelligente afin de pouvoir allumer ou éteindre toutes mes lumières extérieures à l’avant et à l’arrière de mon téléphone. Je peux également définir des horaires qui s’ajustent automatiquement en fonction du lever et du coucher du soleil chaque jour, et j’utilise SmatThings pour activer une autre fonctionnalité intéressante: j’ai toutes mes lumières réglées pour s’allumer automatiquement à chaque fois que mes caméras Arlo détectent un mouvement au milieu de la nuit.

Les mini-prises intelligentes Gosund sont parmi les prises les plus populaires que nous couvrons ici sur le site, et vous pouvez acheter un pack de 4 dès maintenant pour 22,07 $ au lieu de 30 $ si vous utilisez le code coupon PDLT9T84 à la caisse. Cela ne coûte que 5,52 $ par prise, vous ne pouvez donc pas vous tromper.

Découvrez plus de détails sur ces fiches les mieux notées sur la page produit d’Amazon:

Contrôle de n’importe où: avec la prise intelligente Gosund, vous pouvez contrôler vos appareils électroménagers de n’importe où avec votre smartphone. Plus besoin de vous soucier de marcher dans une pièce sombre, vous pouvez allumer les lumières avant de rentrer à la maison

Commande vocale mains libres: prises intelligentes Fonctionne avec Alexa et Google Home, contrôlez vos appareils via la commande vocale. L’expérience mains libres aide à prendre soin des mamans, des enfants, des aînés et des personnes handicapées, soyez prêt et essayez ces prises intelligentes Alexa

Réglez la minuterie et le calendrier: faites en sorte que la prise intelligente s’allume et s’éteigne automatiquement, comme régler les lumières pour qu’elles s’allument au crépuscule ou s’éteignent au lever du soleil, la fonction de compte à rebours vous aide également à allumer / éteindre les appareils comme vous le souhaitez

Fonctions conviviales: vous pouvez créer un groupe et une scène pour toute votre prise wifi et les contrôler avec une seule commande, et nous avons une fonction de partage d’appareil qui vous permet de partager le contrôle avec votre famille

Profitez d’une installation rapide: La configuration de cette prise wifi est super facile, aucun hub requis, vous pouvez les connecter directement avec votre Wi-Fi 2.4G. Téléchargez simplement l’application Gosund sur iOS ou Android et profitez de la commodité de la maison intelligente

