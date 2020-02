Paul Felder contre Dan Hooker en direct: comment regarder UFC Fight Night 168, quand et où

Ce samedi 22 février, Dan Hooker et Paul Felder entreront ensemble dans l’octogone dans le combat léger de la soirée. Pesant 155 livres, les deux ont des records similaires à ce jour, bien que Hooker soit un peu plus grand avec une portée plus longue qui pourrait s’avérer favorable pendant le combat.

Paul Felder a un dossier de 16-4-0 à ce jour, tandis que Dan Hooker est à 19-8-0. Les deux ont des statistiques KO / TKO similaires, bien que Felder soit habitué à un combat plus long, avec un temps moyen assis un peu plus de trois minutes de plus que celui de Hooker. Le combat a lieu cette fois à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et est diffusé exclusivement sur ESPN + aux États-Unis.

Source: UFC

Vous voudrez vous assurer de vérifier tous les détails ci-dessous afin d’être prêt à vous connecter au début du combat au lieu de vous battre pour configurer vos comptes.

UFC Fight Night 168: quand et où

L’UFC Fight Night 168 aura lieu le samedi 22 février. L’événement sera diffusé en direct depuis le Spark Arean à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Les préliminaires débuteront à 16 h. Eastern, et l’événement principal devrait commencer à 19 h. Est.

Comment regarder UFC Fight Night 168 aux États-Unis sur ESPN

En ce qui concerne les émissions UFC aux États-Unis, ESPN + dispose désormais de droits exclusifs, c’est donc le seul endroit où vous pourrez réellement trouver le combat. Contrairement à certains des autres événements UFC, ce combat ne sera pas un événement Pay Per View, ce qui signifie que tout ce dont vous avez besoin est un abonnement à ESPN + pour le regarder.

Vous pouvez vous inscrire à ESPN + pour seulement 4,99 $ par mois ou 49,99 $ pour l’année. Vous pouvez également le grouper avec Disney + et Hulu pour 12,99 $ par mois si vous préférez. Vous pouvez annuler l’un de ces abonnements à tout moment.

L’une des meilleures parties de ESPN + est que vous pouvez le regarder sur presque tous les écrans de votre maison. Il fonctionne sur Roku, Fire TV, PlayStation 4, Xbox One, Apple TV, et bien sûr aussi sur votre téléphone ou votre PC.

ESPN +

La seule façon de diffuser le combat est avec un abonnement ESPN +. Vous pouvez vous abonner à un abonnement mensuel ou annuel, et cet événement ne nécessite aucun forfait Pay Per View supplémentaire pour le diffuser.

Diffusion en direct de l’UFC Fight Night 168 au Royaume-Uni

La bonne nouvelle pour les fans de MMA qui cherchent à regarder l’UFC 247 est que vous n’aurez pas à vous soucier d’un VPN cher car Sky diffusera toute l’action sur BT Sport 2.

Si vous cherchez à diffuser l’action, l’application BT Sport ou BTSport.com est l’endroit où vous devez aller, permettant la visualisation sur mobile, tablette et PC. Si vous êtes abonné à BT Sport mais que vous voyagez en dehors du Royaume-Uni et que vous souhaitez vous connecter, c’est simple à faire avec un outil pratique – saisissez simplement un VPN et suivez les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en direct.

Regarder Felder contre Hooker en ligne en Australie

Ceux qui cherchent à regarder le combat Down Under devront se connecter à UFC Fight Pass pour suivre toute l’action. Vous pouvez vous abonner au pass mensuel ou annuel. L’option mensuelle vous coûtera 9,99 $ par mois tandis que l’option annuelle offre une petite économie à 95,99 $ pour l’année.

Carte principale et préliminaires

Kevin Aguilar contre Zubaira Tukhugov

Brad Riddell contre Magomed Mustafaev

Ben Sosoli contre Marcos Rogerio De Lima

Karolina Kowalkiewicz contre Yan Xiaonan

Jim Crute contre Michal Oleksiejczuk

Paul Felder contre Dan Hooker

