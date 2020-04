Payez ce que vous voulez maîtriser Adobe Creative Cloud

Nous avons un salaire pour ce que vous voulez faire aujourd’hui, et nous sommes ravis de voir cette offre particulière revenir. Le pack Adobe CC A-Z à vie est 100 heures de formation dans la plus grande suite de design au monde. Cette semaine, vous pouvez accéder au lot pour juste quelques dollars.

Quel que soit le domaine de la conception dans lequel vous souhaitez vous entraîner, il est presque certainement couvert par cet ensemble. Il y a des conseils dans Adobe Photoshop pour vos images, Illustrateur pour vos graphismes, Premiere Pro pour le montage vidéo, et bien plus encore.

Aucun cours de design moderne ne serait complet sans une formation en création de sites web, et cette collection de kits d’apprentissage ne fait pas exception. Le cours UI / UX et Web Design Using Adobe XD vous apprend l’art de créer de magnifiques applications et sites Web. Cela vaut 200 $ seul.

Le pack Adobe CC A-Z met en évidence:

Bien qu’il y ait près de 2 600 $ de formation au total, il suffit de battre le prix moyen pour obtenir le lot. Le prix moyen est indiqué, et au moment de la rédaction, il était environ 13 $, donc ce n’est pas exactement casser la banque.

Quoi que vous payiez, même si ce n’est que 1 $, Vous bénéficiez toujours d’Adobe After Effects: le cours complet d’animation graphique. À 297 $, c’est tout un vol.

Le prix moyen grimpe, donc le plus vite vous bougez, moins vous payez. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour en savoir plus.

Payez ce que vous voulez: Adobe CC A-Z Lifetime Course Bundle

