Payez ce que vous voulez pour apprendre le développement d’applications multiplateformes

Chaque année – en fait, chaque jour – nous nous rapprochons de tout via les applications mobiles. Cela signifie qu’il y a beaucoup de opportunités d’emploi pour développer des applications pour les meilleures entreprises, mais vous devrez être en mesure de développer pour toutes les plateformes.

Si vous êtes prêt à fléchir vos doigts de codage et à affiner vos compétences, vous pouvez dès maintenant acheter le pack Pay What You Want: Mobile Cross-Platform Development sur Tech Deals. Non seulement vous nommez votre prix pour le forfait, mais vous pouvez également vous entraîner avec plus de 100 heures de contenu.

Vous pouvez couvrir tout, de jQuery Mobile à Sketch 3 de zéro. Vos nouvelles compétences seront superbes sur votre CV ou vous permettront de faire cavalier seul dans la création de vos propres applications.

Les packs de kits d’apprentissage neuf cours pratiques pour vous aider à lancer votre carrière d’applications multiplateformes. Vous pouvez explorer des sujets tels que les projets dans PhoneGap ou apprendre à créer des applications avec React Native, qui sont tous deux des endroits parfaits pour commencer.

L’ensemble d’applications multiplateforme:

Voici comment cela fonctionne: vous choisissez votre prix et même si vous choisissez seulement 1 $, vous aurez accès à Apprendre le développement d’applications mobiles avec Ionic Framework. Ce cours à lui seul vaut 40 $, vous êtes donc déjà économie de 98%. Si vous voulez saisir les neuf modules et 106 heures de contenu, il vous suffit de battre le prix moyen.

L’ensemble du kit d’apprentissage a un valeur au détail combinée de 679 $, mais vous pouvez voir le prix moyen que les gens paient affiché sur la page de l’accord. À l’heure actuelle, le prix moyen est d’environ 13 $ et plus de 800 personnes se sont déjà inscrites. Ce prix est certain d’augmenter à mesure que les développeurs d’applications multiplateformes plus jeunes s’inscrivent, donc n’attends pas longtemps.

