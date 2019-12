Payez ce que vous voulez pour apprendre une programmation tournée vers l'avenir

La technologie évolue à un rythme rapide, et la compétences nécessaires pour être programmeur changer avec elle. Pour savoir ce qu'il faut pour devenir développeur en 2020, vous pouvez obtenir le pack Pay What You Want: Programming Into the Future pour un prix de votre choix.

Cette pack adapté aux débutants couvre une multitude de langages de programmation, y compris des scripts largement utilisés tels que Python et Angular 2. Vous pouvez diffuser les didacticiels vidéo sur votre appareil et apprendre à son rythme.

De Angular 2 à Python Django et tout le reste.

Les grandes entreprises technologiques produisent leurs propres langues, et certaines de ces options plus spécialisées figurent également dans ce package. Go et Dart sont deux langues développées par Google, et chacune a un kit d'apprentissage dédié dans le bundle.

Ce pack est différent de la plupart des packs que nous proposons, en ce que vous nommez votre prix. Cela s'appelle le forfait Pay What You Want: Programming Into The Future pour une raison, et vous voudrez vous dépêcher.

Le pack Payez ce que vous voulez:

Voici comment fonctionne cet accord tourné vers l'avenir: vous donne-moi ton prix et, peu importe ce que vous choisissez de payer, vous aurez accès à Bootstrap 4: Exploration de nouvelles fonctionnalités et introduction à Sass pour CSS. Vous pouvez choisir de payer 1 $ et accédez à 49 $ de contenu, vous économisant 98% dès le départ.

Si vous souhaitez accéder à les neuf kits d'apprentissage avec un combiné valeur au détail de plus de 550 $, il vous suffit de battre le prix moyen. Le prix est affiché juste devant vous avec une minuterie qui indique combien de temps il restera verrouillé. Pour le moment, le prix est d'environ 13 $, mais il ne le restera pas longtemps.

Plus de 4500 personnes ont déjà saisi leurs paquets si le prix grimpe. Cliquez sur le widget ci-dessous pour le vérifier par vous-même.

13,25 $

Payez ce que vous voulez: programmer pour l'avenir

Économisez 543,75 $

Achetez-le maintenant Payez ce que vous voulez: programmer pour l'avenir Achetez-le maintenant

Économisez 543,75 $ 13,25 $

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos meilleures offres, rendez-vous au DEALS HUB.