Payez ce que vous voulez pour devenir un hacker de chapeau blanc

Tous les pirates ne sont pas des méchants. Le piratage du chapeau blanc est un moyen légitime de apprendre des compétences de piratage cool et potentiellement gagner de l’argent déployer vos services.

Si vous êtes prêt à mettre vos lunettes de piratage, vous pouvez aujourd’hui acheter le pack de formation Payez ce que vous voulez: White Hat Hacker pour le prix que vous voulez. Non seulement vous choisissez le prix, mais vous profiterez d’un large éventail de contenus couvrant 55 heures de formation. Vous couvrirez tout, du piratage des réseaux Wi-Fi et Nmap au clonage de sites Web et à l’exploration du Web sombre.

Encore mieux, vous pouvez obtenir des informations d’identification correspondant à vos nouvelles compétences tout en travaillant vers votre Certification CISSP.

Les packs de kits d’apprentissage sept modules adaptés aux débutants pour vous aider à développer vos capacités. Les cours sur la liste comprennent comment pirater des réseaux Wi-Fi pour les débutants et apprendre le piratage éthique à partir de zéro, qui sont tous deux parfaits pour un noob de piratage complet.

Le pack White Hat Hacker:

Voici comment cela fonctionne: vous payez le prix de votre choix, et même si vous optez pour seulement 1 $, vous avez accès à Web Hacking for Beginners. Ce cours à lui seul a une valeur de 99,99 $, donc vous accumulez déjà 99% d’économies. Si vous souhaitez prendre les sept modules, il vous suffit de battre le prix moyen du kit d’apprentissage.

L’ensemble du paquet a un valeur au détail de 1115 $, et vous pouvez voir le prix moyen que les gens paient directement sur la page de l’accord. Actuellement, la moyenne est d’environ 12 $ et 3000 personnes se sont déjà inscrites. Ce prix est sûr d’augmenter à mesure que les étudiants de piratage plus enthousiastes sautent sur l’accord, il est donc conseillé de conclure l’accord rapidement.

Découvrez l’offre par vous-même via le widget ci-dessous.

