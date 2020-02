Payez ce que vous voulez pour explorer le développement Unity

Quel est le meilleur type de jeu vidéo? Celui que vous avez créé vous-même, bien sûr. Dans un monde où pratiquement tout peut devenir un jeu, il suffit d’une étincelle d’idée et d’un peu d’expérience Unity.

La création de jeux ressemble-t-elle à votre travail de rêve absolu? Vous n’avez pas à être effrayé en pensant que ce sera trop difficile à apprendre. En fait, le pack de développement de jeux Unity est l’endroit idéal pour commencer. Non seulement vous pouvez apprendre à créer des jeux 2D et 3D, mais vous pouvez également nommez votre propre prix entraîner.

Vous pouvez sauter dans cinq modules et presque 40 heures de contenu de construction de jeux pour vous préparer à votre jeu de rêve. De plus, chaque leçon implique projets pratiques pour vous assurer que vous connaissez vraiment vos affaires. C’est ce qu’on appelle le pack Pay What You Want: Unity Game Development pour une raison, et vous pouvez découvrir pourquoi ci-dessous.

La gamme de développement de jeux Unity:

Donc, la raison pour laquelle cela s’appelle un ensemble Payez ce que vous voulez, c’est parce que vous pouvez faire exactement cela. Vous pouvez nommer votre prix, aussi peu que 1 $, et vous aurez accès au jeu Apprenez à coder en créant 6 jeux dans le module Unreal Engine quoi qu’il arrive. Ce contenu à lui seul a une valeur de 199,99 $, vous pourriez donc déjà être économie de 99%.

Si vous souhaitez accéder aux cinq modules avec un valeur au détail combinée de 999 $, il vous suffit de battre le prix moyen. Vous pouvez voir le prix moyen affiché devant vous sur l’écran – en ce moment, il est un peu moins de 13 $. Cela ne restera pas constant pendant longtemps, comme vous pouvez le voir sur la page.

Plus de 1 100 personnes se sont déjà inscrites pour tout savoir sur le développement d’Unity, ce qui signifie le prix va continuer à augmenter. Découvrez les détails via le widget ci-dessous.

