Pays où Facebook est bloqué et pourquoi

Internet est défini comme un réseau informatique mondial. Cette définition vous fait penser qu’il peut être apprécié de tous les coins du monde. Vous vous attendez à ce que chaque fois que vous allez, vous pourrez accéder à vos sites Web et applications préférés. En réalité, cependant, Internet n’est pas omniprésent, comme le prétend la définition.

Plus de la moitié de la population mondiale n’a toujours pas accès à Internet, l’Asie et l’Afrique ayant les taux d’accès les plus bas, selon les Nations Unies. Sur les 7,6 milliards de personnes dans le monde, seulement 3,58 milliards, soit 48% de la population mondiale, utilisent Internet. Et chaque année, malgré les progrès technologiques continus, l’accès Internet mondial s’aggrave, pas s’améliore.

Le rythme de sa croissance a ralenti ces deux dernières années, selon une analyse de la Web Foundation. Non seulement Internet n’est pas mondial maintenant, mais il ne le sera pas dans un avenir proche.

Pour compliquer l’accès des gens à Internet, de nombreux gouvernements totalitaires censurent le contenu publié sur divers sites Web. Il existe de nombreux pays dans le monde où les sites Web sont interdits, pour des raisons politiques, religieuses ou éthiques. Et ces sites Web ne sont pas promus par certains groupes extrémistes. Vous serez surpris de savoir que des sites Web courants comme Facebook et des moteurs de recherche indispensables comme Google sont bloqués en Chine, aux Émirats arabes unis, en Iran, en Corée du Nord, au Pakistan, au Sri Lanka et au Tadjikistan.

En d’autres termes, si vous voyagez dans ces pays pour affaires ou pour des vacances, vous ne pourrez envoyer un message à vos amis Facebook que si vous installez un VPN pour Facebook sur vos appareils informatiques. Sans cela, vos amis Facebook ne recevront jamais de mises à jour sur votre voyage, jusqu’à ce que vous reveniez dans un pays où ce réseau social est autorisé.

Il y a aussi des pays où Facebook n’est pas officiellement interdit mais reste inaccessible. Ou il est accessible mais fortement censuré. À Cuba, le gouvernement autorise les gens à utiliser Facebook uniquement de manière discriminatoire. Seuls les politiciens, les journalistes et les étudiants en médecine peuvent se connecter à ce réseau social depuis leur domicile. Le reste de la population peut profiter d’Internet uniquement et exclusivement dans les cybercafés. La lenteur de la vitesse dans ces cybercafés n’est pas le problème majeur des Cubains lorsqu’ils vont surfer sur Internet.

Internet à Cuba coûte impitoyablement cher. Une heure d’accès illimité à Internet à Cuba coûte entre 6 $ et 10 $. Étant donné qu’en moyenne, les gens ne gagnent ici que 20 $, le prix d’Internet semble en effet exorbitant. Peu de gens sont suffisamment désespérés pour jeter la moitié de leur salaire mensuel pour avoir le privilège de lire des messages et des commentaires sur Facebook pendant une heure.

Au Bangladesh, Facebook est facilement accessible. Mais ses citoyens y voient des messages différents du contenu dont jouit le reste du monde. À la suite du scandale de 2010, Facebook au Bangladesh est devenu fortement censuré. Cette année-là, Facebook a été fermé pendant une semaine entière, après que des images satiriques du prophète Mahomet et des dirigeants politiques du pays ont été publiées sur ses pages.

Les images sont apparues après que des personnes ont été invitées à participer à un concours organisé par certains utilisateurs de Facebook, appelé «Tout le monde dessine le jour de Mahomet. »Un porte-parole de la Commission de réglementation des télécommunications du Bangladesh (BTRC) a déclaré que Facebook avait nui aux sentiments religieux de la population majoritairement musulmane du pays.

Le Pakistan a emboîté le pas et a également interdit Facebook de publier des images du Prophète, mais sa colère s’est propagée sur Wikipedia, YouTube et Flickr, juste pour être sûr. Depuis lors, le gouvernement du Bangladesh a lancé une campagne de surveillance sur Facebook, bloquant tout contenu qu’il juge offensant.

Le pays qui a devancé le Bangladesh et le Pakistan dans ses mesures draconiennes contre Facebook et d’autres sites Web et applications occidentaux en Chine. Il s’est complètement déconnecté de l’Internet mondial. Depuis de nombreuses années déjà, la Chine a ses propres versions de tous les sites Web occidentaux populaires, bloquant Facebook, Twitter, WhatsApp et Google avec un tel succès que ses jeunes ne savent même pas qu’ils existent.

Au lieu de Facebook, les Chinois utilisent WeChat qui est devenu leur plateforme de médias sociaux la plus importante. WeChat combine les fonctionnalités de Facebook Messenger avec l’utilitaire de Venmo et PayPal, qui permet aux utilisateurs d’exprimer des opinions dans des chats de groupe, de partager des moments mémorables sur le “Mur de moments», Et même réserver un taxi. La plateforme dispose également de comptes publics d’entreprises et de personnalités célèbres à des fins promotionnelles. Compte tenu de la popularité de WeChat, Facebook ne semble manquer en Chine que par des expatriés et des Américains d’origine chinoise visitant leur pays d’origine pour les vacances.

Cependant, la véritable raison du blocage de Facebook en Chine n’est pas la préférence de son peuple pour les réseaux sociaux locaux. C’est politique. Facebook a été bloqué pour la première fois après les émeutes d’Ürümqi de juillet 2009 après que le gouvernement eut remarqué que des militants du Xinjiang utilisaient Facebook à des fins politiques.

Depuis lors, le Parti communiste a commencé à contrôler Internet, à supprimer des messages et à bloquer des sites Web occidentaux. En peu de temps, avec Facebook, il a interdit des sites Web et des applications bien connus tels que Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr, Snapchat, Picasa, WordPress.com, Blogspot, SoundCloud, Google+ et Hootsuite.

Les gens ne sont pas non plus autorisés à utiliser WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram, Periscope, Line et Discord. Les moteurs de recherche tels que Google, Ask.com, Yahoo !, et Duck Duck Go ne fonctionnent pas non plus dans le pays. Le partage de vidéos via YouTube, Vimeo, Daily Motion et Nico Video est interdit, tout comme regarder des films sur Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, BBC iPlayer et SoundCloud.

Avec toutes ces hostilités et ces attaques furieuses déclenchées sur Facebook en Chine, au Pakistan ou en Corée du Nord, il est rassurant de se souvenir que Facebook reste la plus grande plateforme de publication et de médias sociaux au monde.

Il compte 2,45 milliards d’utilisateurs actifs par mois et sa popularité augmente de 8% chaque année. Nous devons simplement espérer que les gouvernements qui bloquent Facebook reviendront à leurs sens et permettront à leur peuple de profiter de sa plate-forme inégalée.