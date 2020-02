PCMag teste la précision et la luminosité des couleurs XDR d’Apple Pro Display, dit qu’il «fait exactement ce qu’il prévoit»

Le Pro Display XDR d’Apple, au prix de 4999 $ sans support, est conçu pour les professionnels qui ont besoin d’un moniteur de référence. Cela peut sembler cher, mais par rapport à d’autres moniteurs de référence, c’est un choix abordable.

PCMag a publié cette semaine sa revue complète du Pro Display XDR, plongeant dans sa précision des couleurs et ses capacités HDR.

Le Pro Display XDR est destiné à être utilisé par des professionnels de la création tels que des photographes et des vidéastes, ce qui signifie que des facteurs tels que la précision des couleurs, la couverture de la gamme et la luminosité soutenue sont importants.

Dans les tests de gamme de couleurs Adobe RGB, pertinents pour les tâches de création de contenu, le Pro Display XDR avait ce que PCMag dit être un «excellent» résultat avec une couverture de 96,7%. Comparativement, le Pro Display XDR a battu l’Acer Predator X35, l’ASUS Rog Strix XG438Q, le Dell U3219Q 4K et le Razer Raptor 27, qui sont d’autres écrans testés par PCMag, mais ce n’est pas un résultat surprenant car ces écrans de comparaison sont plus moniteurs abordables axés sur le jeu.

Le Pro Display XDR ne s’est pas aussi bien comporté dans les tests de gamme sRGB, où les moniteurs obtiennent normalement une couverture de près de 100%, mais il atteint toujours une couverture respectable de 94,3. sRGB n’est pas un objectif de la communauté pro, ce qui rend ce résultat assez sans conséquence.

Dans un test de gamme de couleurs DCI-P3, qui met en évidence la capacité d’un moniteur à afficher des films et des émissions de télévision dans les applications de montage, le Pro Display XDR a vu une couverture de 98,7%, battant tous les autres moniteurs, y compris l’Alienware 55, qui a marqué le deuxième -le plus élevé dans les tests de PCMag à 96,5 pour cent.

En ce qui concerne les tests de luminosité, avec un test DisplayHDR 1600, le XDR a pu afficher le contenu à un pic de 1561 nits, juste en dessous de la cote d’Apple de 1600 nit. La luminosité SDR a atteint 499 nits et les niveaux de noir étaient super bas, à 0,04. PCMag dit que c’est le plus bas qu’il ait vu en dehors des écrans OLED.

Dans les tests de précision des couleurs, le Pro Display XDR a également excellé. La précision des couleurs est mesurée à l’aide du delta E (dE) et un nombre inférieur est meilleur, représentant une représentation précise de la couleur qu’il vise à produire. Les moniteurs inférieurs à 1.0 sont des moniteurs de «haut niveau», mais le Pro Display XDR a obtenu un score inférieur à cela.

Plus de records battus. Dans l’industrie de la création de contenu, tout moniteur qui obtient un score inférieur à 1,0 dE est considéré comme de haut niveau, mais le Pro Display XDR ne se contente pas de gagner ici, il doit commander le plomb. Dans ces tests, que j’ai parcourus à travers les trois préréglages d’espace colorimétrique que nous avons testés ci-dessus (sRGB, Adobe RGB et DCI-P3), le score le plus bas atteint n’était que de 0,68 dE – et cela, sans aucun étalonnage requis. certains inconvénients du Pro Display XDR. Il n’y a pas d’option pour changer les capacités de couleur sur le moniteur lui-même, et son utilisation nécessite macOS, donc il n’y a aucun moyen de l’utiliser sans Mac. Il n’y a également aucun moyen de calibrer les couleurs, mais Apple dit que les options de calibrage arriveront dans le futur.

Le site a été impressionné par le support supplémentaire de 999 $ pour le Mac Pro compte tenu de son aspect agréable et brillant et de son bras équilibré et lisse, mais a finalement estimé qu’il était un peu trop conçu et trop cher, disant qu’il “ne doivent être “si loin devant un support de moniteur typique (et beaucoup moins cher).

En un mot, PCMag estime que le Pro Display XDR fait avec succès ce qu’il était censé faire, offrant des «capacités de production de qualité de référence» à ceux qui travaillent sur Mac. “Le Pro Display XDR est un moniteur de création de contenu magnifiquement conçu, hyper-précis et bien conçu qui – dites-le avec moi maintenant -” fonctionne “,” lit la revue.

Pour ceux qui envisagent d’acheter le Pro Display XDR, l’examen complet de PCMag vaut bien la peine d’être vérifié.

