Peacock – Télévision linéaire dans un monde en streaming

Le service de streaming Peacock de NBCUniversal se prépare à être mis en ligne aux États-Unis.Il fonctionne sur un modèle quelque peu différent de ses concurrents comme Apple TV +, Netflix et Amazon Prime Video. Il existe une échelle de tarification incrémentielle, en commençant par un niveau gratuit. Même certains niveaux payants ont de la publicité.

Peacock se démarque

Comme l’indique un nouveau rapport de la société d’analyse des médias Enders Analysis:

Peacock se démarque dans le paysage de la SVOD comme la chose la plus proche d’un réseau de télévision à transition numérique avec ses pauses publicitaires, son volet gratuit et sa programmation diversifiée, y compris des nouvelles, avec un nouveau service international à produire avec Sky qui pourrait concurrencer contre CNN et BBC World News, non exclusif à Peacock – et le sport.

Cela pourrait être un avantage – la similitude avec la télévision linéaire pourrait la rendre plus compréhensible pour les utilisateurs. Cependant, je pense que c’est plus un inconvénient. Plusieurs prix sont déroutants. La plupart des utilisateurs sont désormais habitués à voir des avantages lorsqu’ils paient pour un service de streaming. Le rapport a également expliqué que NBCU voit une approche à plusieurs niveaux comme un différenciateur clé

NBCU a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une stratégie de copie mais d’une véritable réponse à un problème grave, celui d’une monétisation insuffisante de l’audience en ligne.

Allons-nous accepter les publicités?

Fondamentalement, Peacock espère que nous mettrons en place quelques annonces afin d’obtenir du contenu gratuit ou moins cher. Bien que son niveau moyen soit au même niveau que l’Apple TV + et qu’il ait toujours des publicités, NBCU soutiendrait que son offre de contenu est plus convaincante.

Alors que les prix de détail des SVOD ont considérablement chuté avec Disney +, Apple TV + et HBO Max annonçant des offres gratuites à des groupes sélectionnés, NBCU a pris la décision logique de créer un niveau entièrement gratuit avec environ 7500 heures de contenu disponible. Cependant, contrairement à ses pairs sur abonnement, Peacock ne parie pas sur une augmentation de prix post-consolidation, son approche est entièrement cohérente avec un modèle basé sur la publicité.

Le champ de bataille a été défini – son contenu original vs sports, actualités et nostalgie. Bientôt, nous verrons si les téléspectateurs veulent retourner dans le futur avec Peacock.