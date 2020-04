Peloton arrive sur Android TV pour vous aider à rester en forme à la maison

Le peloton est devenu un moyen plutôt populaire de rester en forme, vous permettant de suivre à distance des cours de fitness. L’application est disponible pour les appareils Android, Amazon Fire et Apple en ce moment, mais l’équipe Peloton vient d’annoncer une autre plate-forme.

L’application d’exercice est maintenant disponible via Android TV, vous permettant de prendre des cours devant votre téléviseur. La version Android TV vous permet de travailler avec d’autres membres du ménage, probablement en raison de la plus grande expérience d’écran.

Peloton propose une variété de cours en direct et à la demande, allant du yoga et de la course à la musculation et à la méditation. Mais l’offre la plus importante de l’entreprise est le spinning, à l’aide du propre vélo d’appartement de Peloton.

Intrigué par l’application? Vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de 90 jours, bien que cette offre expire le 30 avril. Vous pouvez vous attendre à payer 12,99 $ par mois pour un seul abonnement une fois l’essai gratuit expiré. Sinon, il existe également un abonnement multi-utilisateurs de 39 $ par mois axé sur le vélo et le tapis roulant.

Besoin de plus de conseils concernant les applications, les astuces et les gadgets de fitness? Vous pouvez consulter notre guide complet ici.