Pendant que vous êtes mis en quarantaine à la maison, faites le tour du monde avec ces livestreams fascinants – .

Les États-Unis abritent désormais plus de 122 000 cas de coronavirus, selon l’Université Johns Hopkins – la plus grande partie de tous les pays du monde.

L’éloignement social et le maintien à la maison sont parmi les meilleurs outils dont nous disposons actuellement pour éviter que la propagation du virus et notre système de santé ne soient dépassés.

Ce n’est pas parce que vous êtes coincé à la maison que vous ne pouvez pas encore explorer un peu le monde. Découvrez ces diffusions en direct de villes du monde entier qui, espérons-le, donneront un petit aperçu de ce que vous pourrez explorer une fois que nous maîtriserons le virus et que les interdictions de voyager commenceront à être levées.

Vous ne le réalisez peut-être pas, mais bien que nous soyons tous mis en quarantaine à la maison et que nous ayons envie de chasser le coronavirus COVID-19 qui a causé tant de chaos dans le monde, il existe en fait des tonnes de façons de vous divertir et de voir un peu de le monde extérieur pour rendre le tout un peu plus supportable. Nous vous avons expliqué l’autre jour, par exemple, comment vous pouvez virtuellement «visiter» un certain nombre de musées emblématiques à travers le monde – du British Museum à Londres au Guggenheim à New York – sans même quitter votre canapé, et dans cet article, vous trouverez ci-dessous des liens vers des diffusions en direct que vous pouvez apprécier pour avoir un aperçu en temps réel de ce qui se passe dans une variété de villes en ce moment dans le monde. Des villes comme Buenas Aires et Tokyo qui sont assez chères à voyager et que vous n’aviez peut-être pas prévu de visiter de sitôt (pré-coronavirus, bien sûr).

Les économies du monde entier sont en train de bafouiller en ce moment, car tant d’industries se sont effondrées ou ont été complètement mises en pause pendant que le coronavirus poursuit sa propagation. Par exemple, personne ne vole vraiment ni ne réserve de chambres d’hôtel pour des vacances. Néanmoins, ces diffusions en direct pourraient vous donner un petit quelque chose à espérer si, comme moi, vous êtes un voyageur fréquent et vous ne pouvez pas attendre de revenir là-bas une fois que tout sera terminé.

Fontaine de Trevi, Rome

La fontaine de Trevi à Rome a été construite à l’intersection de trois routes (ou tre vi), et c’est l’une des fontaines les plus célèbres au monde. La tradition est de visiter ici et de jeter des pièces par-dessus votre épaule dans la fontaine, qui voit environ 3000 euros jetés dans la fontaine chaque jour. Pour avoir une idée de combien d’argent se retrouve dans la fontaine, en seulement un an (2016), l’équivalent américain de 1,5 million de dollars a été jeté dans la fontaine. Ce n’est pas que vous en verrez beaucoup sur le flux en direct, bien sûr, car l’Italie a été tragiquement durement touchée par le coronavirus, qui est responsable de milliers de morts dans le pays.

Pendant ce temps, voici d’autres flux en direct à regarder via des webcams installées à divers endroits du monde, de Times Square au célèbre Shibuya Crossing de Tokyo.

Buenas Aires, Argentine

Ce flux est une gracieuseté de l’hôtel Four Seasons de Buenas Aires, Argentine:

Les aurores boréales, Canada

Voici une caméra qui offre un regard en direct sur le ciel où vous avez de bonnes chances de voir les aurores boréales. (Ceci est une vue de la ville de Churchill, au Manitoba, Canada)

Croisement de Shibuya, Tokyo, Japon

Times Square, New York

